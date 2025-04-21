スタッド・ランスvsトゥールーズ スタメン発表
[4.20 フランス・リーグアン第30節](Stade Auguste-Delaune)
※24:15開始
<出場メンバー>
[スタッド・ランス]
先発
GK 94 イェバン・ディウフ
DF 3 関根大輝
DF 18 セルヒオ・アキエメ
DF 21 セドリック・キプレ
DF 23 オーレリオ・ブタ
DF 55 ノア・サンギ
MF 6 アタンガナ・エドア
MF 7 伊東純也
MF 17 中村敬斗
MF 72 アマドゥ・コネ
FW 12 ジョルダン・シエバチュ
控え
GK 20 アレクサンドル・オリエロ
DF 31 マルコム・イェン
MF 10 テディ・テウマ
MF 19 Gabriel Moscardo
MF 30 ジョン・パトリック
MF 87 A. Tia
FW 22 ウマル・ディアキテ
FW 67 ママドゥ・ディアコン
FW 85 ハフィズウマル・イブラヒム
監督
サンバ・ディアワラ
[トゥールーズ]
先発
GK 50 ギョーム・レステ
DF 3 マーク・マッケンジー
DF 4 チャーリー・クレスウェル
DF 19 ジブリル・シディベ
MF 8 バンサン・シエロ
MF 9 フランク・マグリ
MF 10 ヤン・グボホ
MF 15 アーロン・ドヌム
MF 17 ガブリエル・スアソ
MF 23 クリスティアン・カセレス
FW 13 ジョシュア・キング
控え
GK 16 ヒュティル・ハウグ
DF 6 Ü. Akdağ
DF 12 ワーレン・カマンツィ
DF 29 ジェイディー・カンボ
MF 21 ミハ・ザイツ
MF 22 ラフィク・メサリ
FW 7 ザカリア・アブクラル
FW 31 ノア・エジュマ
FW 80 ジェイビー・バビッカ
監督
Carles Martínez Novell
※24:15開始
<出場メンバー>
[スタッド・ランス]
先発
GK 94 イェバン・ディウフ
DF 3 関根大輝
DF 18 セルヒオ・アキエメ
DF 21 セドリック・キプレ
DF 23 オーレリオ・ブタ
DF 55 ノア・サンギ
MF 6 アタンガナ・エドア
MF 7 伊東純也
MF 17 中村敬斗
MF 72 アマドゥ・コネ
FW 12 ジョルダン・シエバチュ
GK 20 アレクサンドル・オリエロ
DF 31 マルコム・イェン
MF 10 テディ・テウマ
MF 19 Gabriel Moscardo
MF 30 ジョン・パトリック
MF 87 A. Tia
FW 22 ウマル・ディアキテ
FW 67 ママドゥ・ディアコン
FW 85 ハフィズウマル・イブラヒム
監督
サンバ・ディアワラ
[トゥールーズ]
先発
GK 50 ギョーム・レステ
DF 3 マーク・マッケンジー
DF 4 チャーリー・クレスウェル
DF 19 ジブリル・シディベ
MF 8 バンサン・シエロ
MF 9 フランク・マグリ
MF 10 ヤン・グボホ
MF 15 アーロン・ドヌム
MF 17 ガブリエル・スアソ
MF 23 クリスティアン・カセレス
FW 13 ジョシュア・キング
控え
GK 16 ヒュティル・ハウグ
DF 6 Ü. Akdağ
DF 12 ワーレン・カマンツィ
DF 29 ジェイディー・カンボ
MF 21 ミハ・ザイツ
MF 22 ラフィク・メサリ
FW 7 ザカリア・アブクラル
FW 31 ノア・エジュマ
FW 80 ジェイビー・バビッカ
監督
Carles Martínez Novell
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります