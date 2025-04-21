¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¦Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡Û¿·±Ô¤Îºù°æÍ¥¤¬£µ°Ì¤ÇÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤Ø¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤Î¡ÖÂè£¶£°²óÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡×¤Ï£²£°Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ºù°æÍ¥¡Ê£²£·¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï£³ÆüÌÜ£´£Ò¡¢£²¥³¡¼¥¹¤«¤é£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£´Àï£±¾¡£²Ãå£³ËÜ¤È²÷Áö¡£ÆÀÅÀÎ¨£µ°Ì¤È½àÍ¥£±ÏÈ¤âÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤ÇÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡ÁêËÀ¤Î£¶£¸¹æµ¡¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÆ°¤¤Ç¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤¤¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤ÆÄ´À°¤·¤ÆÂÎ´¶¤¬¤¤¤¤¤·¡¢Ä¾Àþ¤â¤¤¤¤¿Í¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤¢¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Í½ÁªºÇ½ªÆü¤Ï£µ¡¢£¶ÏÈ¤Î£²Áö¡£¡Öµ¤¹ç¤¬Æþ¤ê²á¤®¤ë¤È£Æ¤¹¤ë¤«¤é¤½¤³¤À¤±µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÃå¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç°ìÁö°ìÁö½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£±ó¤¤ÏÈ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤à¤·¤í¥À¥Ã¥·¥å¤ÎÊý¤¬²óÅ¾¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Õ¾¢¤ÎÂìÂôË§¹Ô¤âÆ±»þ»²Àï¡Ö»Õ¾¢¤âº£Àá¤Ï°ì½ï¡£»Õ¾¢¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿·Á¤Ë¶á¤¤´¶¤¸¤Ç¥Ú¥é¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊ¬´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£