【月刊ヤングマガジン 2025年5号】 4月21日 発売 価格:540円

本日4月21日に発売されたマンガ雑誌「月刊ヤングマガジン 2025年5号」の表紙及び巻頭、巻末グラビアが公開された。

表紙&巻頭グラビアでは、北国・温泉ロケを行なう榎原依那さんの姿が掲載されている。

また巻末には中田花奈さんが登場。最新写真集から未公開カットを独占公開している。

【榎原依那さん】【中田花奈さん】

