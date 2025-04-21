WEST.¡È±ð¤ä¤«¤Ê»ê¹â¤Î¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥°¥é¥Ó¥¢¡É¡¡¥Á¡¼¥àÎÏ¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â
¡¡WEST.¤¬¡¢4·î30Æü¤Î¥°¥é¥Ó¥¢½µ´©»ï¡Øanan¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛWEST.¤¬ÂçË½¤ì¡ªÁ´°÷¼ç±é±Ç²è¡ØÎ¢¼Ò°÷¡£¡ÙÍ½¹ð¸ø³«
¡¡º£¹æ¤Ïº£¡¢ÃíÌÜ¤Î¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¸½ºßÃÏ 2025¡×ÆÃ½¸¡£¤³¤ÎÆÃ½¸¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢5·î2Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎÁ´°÷¤Ç¤Î¼ç±é±Ç²è¡ØÎ¢¼Ò°÷¡£¥¹¥Ñ¥¤¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤í¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ëWEST.¤Î7¿Í¤À¡£¸½ºß¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Î³§¤µ¤ó¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î´§ÈÖÁÈ¡¢ºòÇ¯¤ÎÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ç¤ÎÉñÂæ¸ø±é¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¡¢7¿ÍÁ´°÷¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ëWEST.¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£²ó¤ÎÆÃ½¸¤ÈÁêÀÈ´·²¤À¡£
¡¡¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¢¥¹¥Ñ¥¤¡¢¥¯¥é¥¤¥à¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ëÌ¾ºî±Ç²è¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¥é¥¤¥¯¤Êº£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥Ú¡¼¥¸¡£»£±Æ¤Ï¡¢É½»æ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¼Á´¶¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¡¢Þ¯Ã¦¤Ê¿§¹á¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¤Î°áÁõ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¹â¼¾ÅÙ¤ÊÃÏ²¼¤ÎÈëÌ©´ðÃÏ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥»¥Ã¥È¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Í·¤Ó¡¢´ë¤à7¿Í¤Î»Ñ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¥ï¥ë¤¯¡¢¤½¤·¤Æ²ÚÎï¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢7¿ÍÁ´°÷¤Ç¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢½Å²¬Âçµ£¤È¶Í»³¾È»Ë¡¢¿À»³ÃÒÍÎ¤ÈÆ£°æÎ®À±¡¢Ãæ´Ö½ßÂÀ¤ÈßÀÅÄ¿òÍµ¤È¾®ÂíË¾¤Î3¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤â»£±Æ¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥·¡¼¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÉáÃÊ¤Î´Ø·¸À¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥«¥Ã¥È¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î°áÁõ¤Ç¤Ï¡¢²«ºª¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ñ³¤¯¡¢ÂàÇÑÅª¤Ê¿§µ¤¤òÌ¥¤»¤ë¥½¥í¥«¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¡£Êª»×¤¤¤ËÃ¿¤ë¤è¤¦¤Ê´ãº¹¤·¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê±ð¤¬½É¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¥Ë¥Ã¥È¤ä¥·¥ã¥Ä¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¥È¥é¥Ã¥É¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê°áÁõ¤Î¥½¥í¥«¥Ã¥È¤â»£±Æ¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¤Î»Ñ¤¬Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Ç¸À¤¦¡ÖÎ¢¤Î´é¡×¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡ÖÉ½¤Î´é¡×¡£¤Õ¤¶¤±¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»þ·×¤ä¥á¥¬¥Í¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ê¤É¤Î¾®Æ»¶ñ¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢WEST.¤é¤·¤¤ÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥Ã¥×¤ÊÉ½¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎWEST.¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é±Ç²è¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä¡¢¾È¤ì¤¯¤µ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢WEST.¤À¤«¤é¤³¤½¥Æ¥ó¥Ý¤ä¶õµ¤´¶¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸½¾ì¤Ç¤ÎÎ¢ÏÃ¤âÄ¾·â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¸åÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯ÌÜÉ¸¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤â¿¼·¡¤ê¡£WEST.¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥àÎÏ¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î°¦¤Î¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡¢ÆÉ¤ß±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¹æ¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡¢±é·à¡¢²»³Ú¡¢¾®Àâ¡¢¥É¥é¥Þ¡Äetc.¤¤¤ÞÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¡È¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡É¤Î¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤Î½Ð±é¼Ô¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëºÇÁ°Àþ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î·Á¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£¹â¶¶°ìÀ¸¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢ÅÚ²°ÂÀË±¡¢Í®¹á¸÷¡¢Áð¤Ê¤®¹ä¤Ê¤É¿Íµ¤¡¦¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÇÐÍ¥¿Ø¤«¤é¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÍÓÊ¸³Ø¡¢¾®Àâ²È¤Î°ÂÆ²¥Û¥»¡¢µÓËÜ²È¤ÎµÈÅÄ·ÃÎ¤¹á¤Ê¤ÉÃíÌÜºî¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎºÇ¿··Á¡¦CUTIE STREET¤ÎÈÄÁÒ²ÄÆà¡õÁýÅÄºÌÇµ¡õÀîËÜ¾ÐÎÜ¤Þ¤Ç¡¢Ä¶¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£CLOSE UP ¤Ë¤Ï¡¢timelesz ¤Î¸¶²Å¹§¤¬¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Ï¢Â³ÅÐ¾ì´ë²è¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢GLAY¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛWEST.¤¬ÂçË½¤ì¡ªÁ´°÷¼ç±é±Ç²è¡ØÎ¢¼Ò°÷¡£¡ÙÍ½¹ð¸ø³«
¡¡º£¹æ¤Ïº£¡¢ÃíÌÜ¤Î¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¸½ºßÃÏ 2025¡×ÆÃ½¸¡£¤³¤ÎÆÃ½¸¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢5·î2Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎÁ´°÷¤Ç¤Î¼ç±é±Ç²è¡ØÎ¢¼Ò°÷¡£¥¹¥Ñ¥¤¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤í¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ëWEST.¤Î7¿Í¤À¡£¸½ºß¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Î³§¤µ¤ó¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î´§ÈÖÁÈ¡¢ºòÇ¯¤ÎÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ç¤ÎÉñÂæ¸ø±é¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¡¢7¿ÍÁ´°÷¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ëWEST.¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£²ó¤ÎÆÃ½¸¤ÈÁêÀÈ´·²¤À¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¥Ë¥Ã¥È¤ä¥·¥ã¥Ä¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¥È¥é¥Ã¥É¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê°áÁõ¤Î¥½¥í¥«¥Ã¥È¤â»£±Æ¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¤Î»Ñ¤¬Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Ç¸À¤¦¡ÖÎ¢¤Î´é¡×¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡ÖÉ½¤Î´é¡×¡£¤Õ¤¶¤±¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»þ·×¤ä¥á¥¬¥Í¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ê¤É¤Î¾®Æ»¶ñ¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢WEST.¤é¤·¤¤ÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥Ã¥×¤ÊÉ½¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎWEST.¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é±Ç²è¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä¡¢¾È¤ì¤¯¤µ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢WEST.¤À¤«¤é¤³¤½¥Æ¥ó¥Ý¤ä¶õµ¤´¶¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸½¾ì¤Ç¤ÎÎ¢ÏÃ¤âÄ¾·â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¸åÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯ÌÜÉ¸¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤â¿¼·¡¤ê¡£WEST.¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥àÎÏ¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î°¦¤Î¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡¢ÆÉ¤ß±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¹æ¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡¢±é·à¡¢²»³Ú¡¢¾®Àâ¡¢¥É¥é¥Þ¡Äetc.¤¤¤ÞÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¡È¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡É¤Î¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤Î½Ð±é¼Ô¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëºÇÁ°Àþ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î·Á¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£¹â¶¶°ìÀ¸¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢ÅÚ²°ÂÀË±¡¢Í®¹á¸÷¡¢Áð¤Ê¤®¹ä¤Ê¤É¿Íµ¤¡¦¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÇÐÍ¥¿Ø¤«¤é¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÍÓÊ¸³Ø¡¢¾®Àâ²È¤Î°ÂÆ²¥Û¥»¡¢µÓËÜ²È¤ÎµÈÅÄ·ÃÎ¤¹á¤Ê¤ÉÃíÌÜºî¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎºÇ¿··Á¡¦CUTIE STREET¤ÎÈÄÁÒ²ÄÆà¡õÁýÅÄºÌÇµ¡õÀîËÜ¾ÐÎÜ¤Þ¤Ç¡¢Ä¶¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£CLOSE UP ¤Ë¤Ï¡¢timelesz ¤Î¸¶²Å¹§¤¬¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Ï¢Â³ÅÐ¾ì´ë²è¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢GLAY¤È¤Ê¤ë¡£