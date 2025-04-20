川栄李奈＆安田顕も絶賛！山田涼介がドラマ『ダメマネ！』第1話にサプライズ登場

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■「安心感があって頼りになります」（川栄李奈）「山田さんがいるとね、違う風が吹くんです」（安田顕）

山田涼介が4月20日スタートの日本テレビ系ドラマ『ダメマネ！ －ダメなタレント、マネジメントします－』にサプライズ出演した。

『ダメマネ！ －ダメなタレント、マネジメントします－』は、川栄李奈演じる元国民的天才子役・神田川美和が芸能事務所「TOYOプロダクション」芸能4部のマネージャーとして働くこととなり、安田顕演じる冷徹ドS部長・犀川真一郎のムチャぶりに翻弄されながらも、崖っぷちタレントたちのために奔走する物語を描いた人生リベンジコメディー。

その第1話には、Hey! Say! JUMP山田涼介がサプライズで登場。彼との共演の感想なども含めて、川栄李奈と安田顕がドラマへの意気込みなどを語った。

番組情報

日本テレビ系 新日曜ドラマ『ダメマネ！ －ダメなタレント、マネジメントします－』

4月20日スタート

毎週日曜22:30～

出演者：川栄李奈 安田 顕 千葉雄大 鈴木 仁 古田愛理

/ 寺島しのぶ / 竹中直人 / 永野宗典 濱田マリ 橋本じゅん 吉瀬美智子

主題歌：東京スカパラダイスオーケストラ「私たちのカノン（VS. Chevon）」（cutting edge / JUSTA RECORD）

オープニング曲：IVE「DARE ME」（Sony Music Labels Inc.）

演出：瑠東東一郎 猪股隆一 他

脚本：宮本武史、岩崎う大（かもめんたる）、西垣匡基

『ダメマネ！ －ダメなタレント、マネジメントします－』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/damemane/

TVer『ダメマネ！ －ダメなタレント、マネジメントします－』番組ページ

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