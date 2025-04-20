¤É¤¦¤·¤¿¡Ä¡© º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ë¡ÈÂÇ¼Ô¥¤¥é¥¤¥é¡É¡Ö¤ä¤ëµ¤¤Ê¤¤w¡×¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ë¤ï¡× ¥ï¥ó¥Ð¥ó¤¹¤ëÄÀ¤àËâµå¤Ë¡È»°¿¶¥Ð¥Ã¥È²ó¤·¡É¡ÖÂÇ¤Æ¤ëµ¤ÇÛ¤Ê¤¤¡×
¡ÚMLB¡Û¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º4¡Ý3¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê4·î19Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö4·î20Æü¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢¥ï¥ó¥Ð¥óËâµå¢ªÉÔÄ´ÂÇ¼Ô¤¬¡È¥¤¥é¥¤¥é¡É
4·î19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4·î20Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¡È¥ï¥ó¥Ð¥ó¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡É¤Ë¡¢Áê¼êÂÇ¼Ô¤¬¤ª¼ê¾å¤²¾õÂÖ¤Î»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¡£
0-0¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Î2²óÎ¢¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î¹¶·â¡¢1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç54ÂÇÀÊ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤Ï¤ï¤º¤«3ËÜ¡¢ÂÇÎ¨0.56¤ÈÉÔ¿¶¤ò¶Ë¤á¤ë5ÈÖ¤Î¥¸¥ç¥¯¡¦¥Ô¡¼¥À¡¼¥½¥ó¡£¤½¤ó¤Ê¥Ô¡¼¥À¡¼¥½¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢³°¤Ø¤ÈÅê¤¸¤¿Â®µå¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥«¥¦¥ó¥È1-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¿¿¤óÃæÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤ÈÄÀ¤à¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥Éµ¤Ì£¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¿¶¤é¤»¡¢¤¤¤È¤âÍÆ°×¤¯¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¥Ô¡¼¥À¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢¤è¤Û¤É¼«¿È¤ÎÉÔÄ´¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¶õ¤òÀÚ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥È¤ò¥¯¥ë¤Ã¤È°ì²ó¤·¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«¤Ê¤²¤ä¤ê¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢ÂÇÀÊ¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤ÎÅêµå¤È¥Ô¡¼¥À¡¼¥½¥ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂÇ¤Æ¤ëµ¤ÇÛ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ë¤ï¡×¡Ö¤ä¤ëµ¤¤Ê¤¤w¡×¡Ö¥Ô¡¼¥À¡¼¥½¥óÉå¤ê¤¹¤®¤À¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥Ô¡¼¥À¡¼¥½¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»þÂå¤Î2014¡Á2020Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ130ËÜ¤òÊü¤Ã¤¿¡È¹Óºï¤ê¤ÎÂçË¤¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¤ä¤ä³Î¼ÂÀ¤¬Áý¤·¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ºòµ¨¤Ï132»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.275¡¢ËÜÎÝÂÇ23¡¢ÂÇÅÀ64¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÀ®ÀÓ¡£ËÜÍè¤ÎÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤»¤Ð¡¢ÂÇÀþ¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤ÎÉüÄ´¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë