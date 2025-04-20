[4.20 プレミアリーグ第33節](オールド トラフォード)

※22:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 2 ビクトル・リンデロフ

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 55 T. Fredricson

MF 13 パトリック・ドルグ

MF 14 クリスティアン・エリクセン

MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ

MF 25 マヌエル・ウガルテ

MF 37 コビー・メイヌー

MF 41 ハリー・アマス

FW 9 ラスムス・ホイルンド

控え

GK 22 トム・ヒートン

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 15 レニー・ヨロ

DF 20 ディオゴ・ダロト

DF 35 ジョニー・エバンス

MF 7 メイソン・マウント

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 18 カゼミーロ

FW 56 チド・オビ・マルティン

監督

ルベン・アモリム

[ウォルバーハンプトン]

先発

GK 25 ダニエル・ベントレー

DF 4 サンティアゴ・ブエノ

DF 12 エマニュエル•アグバドゥ

DF 24 トティ

MF 3 ラヤン・アイト・ヌーリ

MF 5 マーシャル・ムネツィ

MF 7 アンドレ

MF 8 ジョアン・ゴメス

MF 10 マテウス・クーニャ

MF 22 ネウソン・セメド

FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン

控え

GK 40 トム キング

DF 2 マット・ドハーティ

DF 34 ナセル・ジガ

MF 6 ブバカル・トラオレ

MF 20 トミー・ドイル

MF 21 パブロ・サラビア

FW 19 ロドリゴ・ゴメス

FW 26 カルロス・フォーブス

FW 59 M. Mané

監督

ビトール・ペレイラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります