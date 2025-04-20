マンチェスター・Uvsウォルバーハンプトン スタメン発表
[4.20 プレミアリーグ第33節](オールド トラフォード)
※22:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 55 T. Fredricson
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
MF 41 ハリー・アマス
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 22 トム・ヒートン
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 15 レニー・ヨロ
DF 20 ディオゴ・ダロト
DF 35 ジョニー・エバンス
MF 7 メイソン・マウント
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 18 カゼミーロ
FW 56 チド・オビ・マルティン
監督
ルベン・アモリム
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 25 ダニエル・ベントレー
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 12 エマニュエル•アグバドゥ
DF 24 トティ
MF 3 ラヤン・アイト・ヌーリ
MF 5 マーシャル・ムネツィ
MF 7 アンドレ
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 22 ネウソン・セメド
FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
控え
GK 40 トム キング
DF 2 マット・ドハーティ
DF 34 ナセル・ジガ
MF 6 ブバカル・トラオレ
MF 20 トミー・ドイル
MF 21 パブロ・サラビア
FW 19 ロドリゴ・ゴメス
FW 26 カルロス・フォーブス
FW 59 M. Mané
監督
ビトール・ペレイラ
※22:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 55 T. Fredricson
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
MF 41 ハリー・アマス
控え
GK 22 トム・ヒートン
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 15 レニー・ヨロ
DF 20 ディオゴ・ダロト
DF 35 ジョニー・エバンス
MF 7 メイソン・マウント
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 18 カゼミーロ
FW 56 チド・オビ・マルティン
監督
ルベン・アモリム
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 25 ダニエル・ベントレー
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 12 エマニュエル•アグバドゥ
DF 24 トティ
MF 3 ラヤン・アイト・ヌーリ
MF 5 マーシャル・ムネツィ
MF 7 アンドレ
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 22 ネウソン・セメド
FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
控え
GK 40 トム キング
DF 2 マット・ドハーティ
DF 34 ナセル・ジガ
MF 6 ブバカル・トラオレ
MF 20 トミー・ドイル
MF 21 パブロ・サラビア
FW 19 ロドリゴ・ゴメス
FW 26 カルロス・フォーブス
FW 59 M. Mané
監督
ビトール・ペレイラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります