NOISEMAKER主催＜KITAKAZE ROCK FES.＞、2026年は3年ぶり2DAYS開催
NOISEMAKER主催＜KITAKAZE ROCK FES. 2026＞が来年2026年4月25日および26日、北海道・Zepp Sapporoで開催されることが発表となった。
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これは本日4月20日、Zepp Sapporoで行われた＜KITAKAZE ROCK FES. 2025＞で明らかとなったもの。3年ぶりの2DAYS開催はNOISEMAKERならではの強力なラインナップになるとのことだ。詳細は後日改めて発表される。
■＜NOISEMAKER presents KITAKAZE ROCK FES. 2026＞
2026年4月26日(日) 北海道・Zepp Sapporo
※詳細は後日改めて
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