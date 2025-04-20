NOISEMAKER主催＜KITAKAZE ROCK FES. 2026＞が来年2026年4月25日および26日、北海道・Zepp Sapporoで開催されることが発表となった。

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これは本日4月20日、Zepp Sapporoで行われた＜KITAKAZE ROCK FES. 2025＞で明らかとなったもの。3年ぶりの2DAYS開催はNOISEMAKERならではの強力なラインナップになるとのことだ。詳細は後日改めて発表される。

■＜NOISEMAKER presents KITAKAZE ROCK FES. 2026＞

2026年4月25日(土)　北海道・Zepp Sapporo
2026年4月26日(日)　北海道・Zepp Sapporo
※詳細は後日改めて

関連リンク

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