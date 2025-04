【ブルアカらいぶ!すぷりんぐはずかむ!SP】 4月20日19時~ 放送

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ(ブルアカ)」における新情報を公開した。

今後のアップデート情報が一挙に公開され、グッズ情報やゲーム内に追加される要素が発表。ストーリーとしてはEx.「デカグラマトン」編 第2章「炎の剣」Part3の追加が決定した。公開されたビジュアルにはアイン、ソフ、オウルの姿が描かれており、こちらは5月7日のメンテナンス後に追加予定となっている。

また、制約解除決戦の新たなボス「ティファレト」が実装。防御タイプは弾力装甲で、レベル50からは攻撃タイプが貫通に変化するという。

このほか、プレイアブルキャラクターとして実装されるヒカリ、ノゾミ、アオバのグッズも発売。アクリルスタンドが早速販売されるほか、ボディバッグやタンブラーといった商品も4月24日より販売される。

【ブルアカらいぶ!すぷりんぐはずかむ!SP】

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.