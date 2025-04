【ブルアカらいぶ!すぷりんぐはずかむ!SP】 4月20日19時~ 放送

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ(ブルアカ)」の新たなPVを公開した。

配信番組「ブルアカらいぶ!すぷりんぐはずかむ!SP」のラストで、過去に一部分がお披露目されていた6th PVの完成版が公開された。メインストーリーのEx.「デカグラマトン」編に関する映像となっており、モモイやミドリなどゲーム開発部の面々や、ヒマリ、リオといったキャラクターたちが果敢に戦う姿が確認できる。

また、ゲーム中にボスとして登場する大型の敵キャラクターが動くシーンも盛り込まれており、今後のストーリー展開を盛り上げる映像に仕上がっている。

【【ブルアカ】6th PV】【ブルアカらいぶ!すぷりんぐはずかむ!SP】

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.