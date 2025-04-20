【GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ウイングガンダムゼロリベリオン】 4月21日 詳細発表予定

　BANDAI SPIRITSは、完成品アクションフィギュア「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ウイングガンダムゼロリベリオン」の商品化を4月20日に発表した。4月21日に詳細発表を予定している。

　本商品はスマートフォン向けアプリ「スーパーロボット大戦DD」にて「コードギアス 反逆のルルーシュ」と「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」がコラボした機体。「コードギアス」のゼロが駆る「ウイングガンダムゼロ（EW）」であり、カラーリングもダークな印象でブラックとゴールド、レッド系の翼と存在感を放つ色彩となっている。

　新武装「スーパーヴァリバスターライフル」を手にしている姿が確認できる。

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