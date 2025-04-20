「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ウイングガンダムゼロリベリオン」が商品化決定「スパロボDD」のコードギアス×ガンダムWコラボ機体が立体化
【GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ウイングガンダムゼロリベリオン】 4月21日 詳細発表予定
(C)創通・サンライズ
BANDAI SPIRITSは、完成品アクションフィギュア「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ウイングガンダムゼロリベリオン」の商品化を4月20日に発表した。4月21日に詳細発表を予定している。
本商品はスマートフォン向けアプリ「スーパーロボット大戦DD」にて「コードギアス 反逆のルルーシュ」と「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」がコラボした機体。「コードギアス」のゼロが駆る「ウイングガンダムゼロ（EW）」であり、カラーリングもダークな印象でブラックとゴールド、レッド系の翼と存在感を放つ色彩となっている。
新武装「スーパーヴァリバスターライフル」を手にしている姿が確認できる。
＼#スパロボシリーズ情報局 で発表／- ガンダムフィギュア／魂ネイションズ公式 (@gundam_tamashii) April 20, 2025
『#スパロボDD』クロッシング・パイロット #ガンダムW × #コードギアス コラボ機体
「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ウイングガンダムゼロリベリオン」商品化決定！
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