BTSのJ-HOPEが4月19日と20日、さいたまスーパーアリーナにて『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in JAPAN』を開催し、2日間で4万人を動員した。J-HOPEの来日は2022年11月大阪で行われた『2022 MAMA AWARDS』以来、約2年半ぶりで、ARMY(BTSファンの呼称)の期待は最高潮。暗転した空間を貫く「What if...」のビートで幕開け、スペシャルアルバム『HOPE ON THE STREET VOL.1』の楽曲などでボルテージは最高潮となった。

さらに、新曲2曲を日本初披露。「Sweet Dreams(feat. Miguel)」は、まるで雲の中で歌っているかのような幻想的な演出となり、「MONA LISA」ではさらに異なる表情で魅了した。そして「MIC Drop -Japanese ver.- 」を交えたBTSのメドレーでは、会場が熱狂となった。J-HOPEは「本当に久しぶりに来ました。さいたまスーパーアリーナに来ると昔を思い出します。ここにひとりで来て’HOPE ON THE STAGE’をお見せすることができて本当に光栄です。冗談じゃなくて、本当に!会いたかったです。すごく会いたかったです。こんなにたくさんのファンと一緒に過ごせることがどれだけ幸せなことか、あらためて感じました。みなさんは、本当に期待以上です!さすがARMYはARMYだ!みなさんの熱い愛を胸に、これからの公演もがんばっていきたいと思います!愛してます」とメッセージを伝えた。ツアーは、今回の日本公演を含め、全15都市・31公演。次は、5月31日と6月1日に京セラドーム大阪で開催される。