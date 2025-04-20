BRADIO、メジャー5thアルバム『FUNK FIRE』リリース決定。リード曲の先行配信も
BRADIOが7月16日に、メジャー5thアルバム『FUNK FIRE』をリリースすることが決定した。
本作はメジャー通算5枚目のオリジナルアルバムとなり、初回限定盤と通常盤の2形態で発売される。
初回限定盤には、2025年1月22日にLINECUBE SHIBUYAにて行われた＜BRADIO 15th Anniversary 「FUNKY SET」＞のライブ映像が収録される。
5thアルバム『FUNK FIRE』
・初回限定盤(CD＋Blu-ray):CRCP-40705 / ￥7,700（tax in）
・通常盤（CD）：CRCP-40706 / ￥3,300（tax in）
※CD収録（初回限定盤・通常盤共通）：
「生存フラグのサタデーナイト」を含む全10曲収録予定
※Blu-ray収録
2025/1/22 BRADIO 15th Anniversary 「FUNKY SET」@LINECUBE SHIBUYA
ライブ映像
※法人別オリジナル特典
・Amazon：メガジャケ
・タワーレコード（タワーレコード各店及びタワーレコードオンライン）：ステッカー
・セブンネットショッピング：オリジナルピック
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・クラウン徳間ショップ：缶バッジ
・その他法人・全国拠点店：ポストカード
配信シングル「生存フラグのサタデーナイト」
2025年4月23日（水）リリース
配信リンク：https://lnk.to/pre_seizonflagnosaturdaynight
＜BRADIO 15th Anniversary「Back To The 2010 - 2017」＞
OPEN 17:15 / START 18:00
・2025年5月18日（日）愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO
OPEN 17:15 / START 18:00
・2025年6月14日（土）大阪・UMEDA CLUB QUATTRO
OPEN 17:15 / START 18:00
・2025年6月15日（日）大阪・UMEDA CLUB QUATTRO
OPEN 17:15 / START 18:00
＜BRADIO 15th Anniversary「SUMMER SUMMER at HIBIYA YAON」＞
OPEN 17:00 / START 18:00
関連リンク
◆BRADIO 15周年特設サイト