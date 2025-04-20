5thアルバム『FUNK FIRE』



2025年7月16日（水）リリース・初回限定盤(CD＋Blu-ray):CRCP-40705 / ￥7,700（tax in）・通常盤（CD）：CRCP-40706 / ￥3,300（tax in）※CD収録（初回限定盤・通常盤共通）：「生存フラグのサタデーナイト」を含む全10曲収録予定※Blu-ray収録2025/1/22 BRADIO 15th Anniversary 「FUNKY SET」@LINECUBE SHIBUYAライブ映像※法人別オリジナル特典・Amazon：メガジャケ・タワーレコード（タワーレコード各店及びタワーレコードオンライン）：ステッカー・セブンネットショッピング：オリジナルピック・楽天ブックス：アクリルキーホルダー・クラウン徳間ショップ：缶バッジ・その他法人・全国拠点店：ポストカード