岡咲美保、1stミニアルバム『SHAKING』発売決定
声優・アーティストの岡咲美保が、7月2日に1stミニアルバム『SHAKING』をリリースすることが決定した。
4thシングル「ハピメモ」、5thシングル「JOY!!」の各表題曲に加えて新曲が4曲収録。新曲には今年の7月より放送となる、自身もリィネ・リンスター役で出演するTVアニメ『公女殿下の家庭教師』EDテーマの「少女のすゝめ」が収録されることが決定。さらに、岡咲美保自身が作詞を担当し、7月開催の3rd LIVEに向けた楽曲「イエロー♡ビート」も収録されることも決定した。
ミニアルバムのリリースにあわせて、店舗別の購入者特典やバンドル商品のお知らせ、早期予約キャンペーン、リリースイベントなどの企画も発表。ミニアルバムの内容を更に楽しむことのできる内容になっているとのこと。
そして、7月13日には神奈川県・KT Zepp Yokohamaにて＜Miho Okasaki 3rd LIVE 2025 〜ハートシェイキング〜 supported by animelo＞を開催。タイトルの「ハートシェイキング」の通り、大きな盛り上がりが期待できるライブとなっている。現在チケット先行が4月21日まで受付中。
来週4月26日（土）から岡咲美保のこれまでのミュージックビデオや1stライブ映像ダイジェスト、3rdライブ新規情報などが展開されるGW企画「岡咲美保 入門のすゝめ」がスタート。連日コンテンツやニュースが配信される予定だ。
▷岡咲美保 GW企画 「岡咲美保 入門のすゝめ」詳細はこちら
https://okasakimiho.com/news/20250420_09.html
1stミニアルバム『SHAKING』
予約：https://okasakimiho.lnk.to/1st_miniAL_SHAKING
◼︎初回限定盤（CD＋Blu-ray）
品番：KICS-94207
価格：￥4,620（税抜価格￥4,200）
◼︎通常盤（CD only）
品番：KICS-4207
定価：￥2,860（税抜価格￥2,600）
収録内容
〈CD〉 ※全形態共通
「ハピメモ」
作詞：木葉あいり 作曲：大野貴寛 編曲：小山寿
「JOY!!」
作詞・作曲・編曲：西川サスケ
TVアニメ「没落予定の貴族だけど、暇だったから魔法を極めてみた」エンディングテーマ
「少女のすゝめ」 ＊新曲
作詞：秋田涼一 作曲・編曲：澤田空海理
TVアニメ「公女殿下の家庭教師」エンディングテーマ
「イエロー♡ビート」 ＊新曲
作詞：岡咲美保 作曲・編曲：藤井健太郎
＋新曲2曲
計6曲収録予定
〈Blu-ray〉 ※初回限定盤のみ
「少女のすゝめ」ミュージックビデオ＋メイキング映像
スペシャル企画映像
▷リリースイベントの情報はこちら
購入者特典・バンドル盤特典：https://okasakimiho.com/news/20250420_07.html
発売記念リリースイベント：https://okasakimiho.com/news/20250420_06.html
発売記念スペシャルライブ＆お見送り会：https://okasakimiho.com/news/20250420_05.html
発売記念インターネットサイン会：https://okasakimiho.com/news/20250420_04.html
発売記念オンライントーク会：https://okasakimiho.com/news/20250420_03.html
アニメイト早期予約特典：https://okasakimiho.com/news/20250420_02.html
発売記念 全国アニメイトにてレシート施策：https://okasakimiho.com/news/20250420.html
＜Miho Okasaki 3rd LIVE 2025 〜ハートシェイキング〜 supported by animelo＞
2025年7月13日（日）
開場 16:30 開演 17:30
・会場
KT Zepp Yokohama
・チケット料金
全席指定：8,400円（税込）
※3歳以上有料
・チケット発売情報
3次プレーオーダー受付
【受付期間】
受付中〜2025年4月21日(月)23:59
▷チケット申し込みはこちらからチェック
https://okasakimiho.lnk.to/heartshaking_ticket
関連リンク
◆岡咲美保 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆岡咲美保 オフィシャルX