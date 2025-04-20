¡ÚÂç³ØÌîµå¡Û ³«Ëë£´Ï¢ÇÔ¤âÅìÂçÂÇÀþ¤Ë¸÷ÌÀ ¡È£Ö£ÒÆÃ·±¡É¤ÇÂ®µåÇÉ¹¶Î¬¤ò²Ì¤¿¤¹
¢¡ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå½Õµ¨¥ê¡¼¥°ÀïÂè£²½µÂè£²Æü¢¦ÌÀÂç£¹¡½£´ÅìÂç¡Ê£²£°Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡³«Ëë£´Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅìÂç¤À¤¬¡¢£±£°°ÂÂÇ£´ÆÀÅÀ¤È¶¯ÎÏ¤ÊÌÀÂçÅê¼ê¿Ø¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎºÇÂ®£±£µ£³¥¥í±¦ÏÓ¡¦¹â¿ÜÂç²íÅê¼ê¡Ê£´Ç¯¡áÀÅ²¬¡Ë¤«¤é¤ÏÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£µËÜ¤Î°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢£¸²ó¤«¤é£´ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎÂ®µåÇÉ¡¦É©Àî°ìµ±Åê¼ê¡Ê£´Ç¯¡á²Ö´¬Åì¡Ë¤òÂª¤¨¡¢£´°ÂÂÇ¤Ç£³ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Â®¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ÎÉ¤¯¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬½ÐÍè¤ë¡£ÅìÂç¤ÎÂÇÎÏ¸þ¾å¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ÎÆü¡¢£´ÈÖ¤Ç£²°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤·¤¿Âç¸¶³¤µ±±¦Íã¼ê¡Ê£´Ç¯¡á¸©±ºÏÂ¡Ë¤Ï¡¢ºò½Õ¤«¤éÎý½¬¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö£Ö£Ò¡×¤ÎÂ¸ºß¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖÂ®¤¤Åê¼ê¤¬Áê¼ê¤Î»þ¤Ï¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÃæ¿´¤Ë£Ö£Ò¤ò¸«¤ÆÁÛÄê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂç¸¶¡£¼¼Æâ¤Ç¥´¡¼¥°¥ë¤òÃå¤±¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ï»ý¤¿¤º¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼è¤ëÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Îµ°Æ»¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Ö£Ò¤Ë¤è¤ëÎý½¬¤Ï¡¢½é¸«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¸ÄÀ¤Î¶¯¤¤Åê¼ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³«Ëë½µ¤ÎÁáÂç£²²óÀï¤Ç¤ÎÁê¼ê¤ÎÀèÈ¯¤Ï¡¢¥¹¥ê¡¼¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¤è¤ê¤ä¤ä²¼¤«¤éÅê¤¸¤ë£±£µ£°¥¥íÁ°¸å¤ÎÄ¾µå¤È¡¢Âç¤¤¯¶Ê¤¬¤ëÊÑ²½µå¤òÉð´ï¤È¤¹¤ëÅÄÏÂ¹¯Åê¼ê¡Ê£´Ç¯¡áÁá¼Â¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¡Öµå¼Á¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤¦¤¨¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Æ¤ë¡£ÅÄÏÂÅê¼ê¤Îµå¤ÏÆÈÆÃ¤Êµ°Æ»¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂç¸¶¡£ºò½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÁ´¤Æµß±ç¤È¤Ï¤¤¤¨ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£¹£¶¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿±¦ÏÓ¤ËÂÐ¤·¡¢£¶°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ£³ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤Ï¡¢¤Þ¤À£³¥«¡¼¥É»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èá´ê¤ÎºÇ²¼°ÌÃ¦½Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ¡È£Ö£ÒÆÃ·±¡É¤Ç¿Ê²½¤¹¤ëÅìÂçÂÇÀþ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£