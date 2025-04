◆「CENTRA」台北公演開催

【モデルプレス=2025/04/20】4月19日、新しい都市型フェス「CENTRAL MUSIC&ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025」(以下「CENTRAL」)の台北公演が開催され、新しい学校のリーダーズ・キタニタツヤ・櫻坂46・HANA・J.Sheonの全5組が出演。2200枚のチケットは完売し、会場は満員の観客で埋め尽くされた。「CENTRAL」は、「日本の響きを世界へ」をコンセプトに掲げ、4月4日〜6日の3日間にわたり横浜で初開催された。国内公演では、乃木坂46・YOASOBI・Creepy Nutsといった豪華アーティストが出演し、3日間で約8万人を動員。音楽とエンタテインメントが融合した都市型フェスとして注目を集めた。

その勢いを受けて開催された台北公演には、日本のカルチャーを代表するアーティストが現地に集結し、それぞれのパフォーマンスを通じて来場者にその魅力を伝えた。櫻坂46にとっては今回が台北での初公演。横浜公演に出演した乃木坂46、コラボレーションを果たした日向坂46に続き、坂道グループ全グループが『CENTRAL』に参加することとなった。また、HANAにとってはキャリア初の海外ステージとなり、アーティストと観客がともに記念すべき瞬間を分かち合う特別な一夜となった。さらに、4月26日にはクアラルンプール公演を予定しており、台北に続いて新しい学校のリーダーズ、横浜公演にも出演したCreepy Nuts、全3公演への出演を果たすキタニタツヤ、そして現地を拠点に活躍するK.I.Oとともに、「日本の響きを世界へ」届けるべく、熱いパフォーマンスが繰り広げられる予定だ。オープニングアクトは台北出身の新世代R&Bアーティスト、J.Shoen。ステージに登場すると、自身の原点であるデビューシングル「You'll never know」をメロウに響かせる。家族と共にニューヨークで暮らした経験もある彼が紡ぎ出すのはメロディアスなR&B。中華圏のグラミー賞とも呼ばれる金曲奨の最優秀中国語男性歌手賞にノミネートされた実力を大いに発揮し、心に染み入る歌声とメロディーに 会場の視線を一気に集める。「LFG 卡一下」では、ミディアムアップテンポなリズムに身体を揺すらすオーディエンスたち。「『CENTRAL』に招待されてうれしい」と語るJ.Shoen。最後に歌ったのは「Ballad 輸情歌」。中華圏のインディ音楽アワード・金音創作獎(Golden Indie Music Awards)で最優秀R&Bソング賞(最佳節奏藍調歌曲獎)に輝いたこの曲で、続くステージへと場を温めた。先陣を切ったのは、キタニタツヤ(Tatsuya Kitani)。ステージに登場すると大きな歓声が沸き上がる。1曲目に披露したのはアニメ『BLEACH 千年血戦篇』のオープニングテーマ「スカー」。温まった会場に「多謝!Thank you」と声を上げると、ギターを置いて歌ったのが「Rapport」。キタニがステージを動くとファンも歓声を上げて応える。「私が明日死ぬなら」では会場から手拍子も。小指を高く掲げ、台北のファンらと約束を交わす。「化け猫」で会場の熱気は一段階高くなり、再びギターを持ち搔き鳴らしたのが「ずうっといっしょ!」。数多くの歌い手がカバーするほどの中毒性あるこの曲で会場のボルテージは最高潮に。会場から「タツヤ、サイコー!」と声が掛かると、「台北、サイコー!」と叫び返すキタニ。最後はTVアニメ「呪術廻戦 懐玉・玉折」のオープニングテーマとなった「青のすみか」を熱唱すると、会場も大きな拍手で揺れ動く。来月には初の海外ツアーとして台北での単独ライブも控えているキタニ。「再見!(またね)」と叫んでステージを後にした。4月2日にメジャーデビューを果たしたばかりながら、早くも海外初ステージに登場したのは、オーディション番組「No No Girls」から誕生した7人組のガールズグループHANA。この日は、「Drop」からスタートした。パワフルなダンスと力強い歌声、堂々たるパフォーマンスで会場を沸かせる。続いて「Tiger」では椅子を使ったダンスパフォーマンスを披露。会場もグルーヴに包まれる。MCでは力強いダンスとは一転、1人1人自己紹介しながら、小籠包や地瓜球(さつまいもボール)など台北で印象的だった食べ物の話も飛び出すかわいい一面も。「HANA」と叫ぶ彼女たちの掛け声に「Bloom Bloom」と返すオーディエンスたちも楽しげな様子だ。ラストに披露したのは4月23日に発売されるデビューシングル「ROSE」。すでに配信済みとあって会場も盛り上がりを見せる。映し出されるステージのバラの花の上で華麗に踊った。チャイムが鳴り響くと会場も準備は万端、手拍子で迎えたのは新しい学校のリーダーズ(ATARASHII GAKKO!)だ。「Change」のイントロが流れると、あちこちから歓声が上がる。彼女たちがZepp New Taipeiのステージに立つのは昨年のWorld Tour Part気紡海2度目。勝手知ったるステージと言わんばかりに縦横無尽に動き回る。ホウキを片手に「Arigato」を熱唱すると、ファンたちは両手を上に挙げて右へ左へ。「こんにちは!」と日本語や中国語、それに英語も交えて巧みにコール&レスポンス。会場を巻き込むのが上手な彼女たちのペースに巻き込まれ誰もが声を上げ、身体を揺らす。長ラン風の衣装を身にまとえば、ファンも承知とステージからの掛け声にジャンプで対応する。揺れる会場に鳴り響くのは「Pineapple Kryptonite Remix」。続く「Tokyo Calling」ではSUZUKAは客席に乱入し、会場のボルテージは一気にアップ。2階席も立ち上がり声援の嵐に。ラストは先月発売されたばかりの新曲「One Heart」を披露。ポップなナンバーに会場がひとつとなり温かな空気に包まれた。最後はみんなで写真撮影。ポーズはもちろんハート。たくさんのハートでいっぱいになった客席に向けて「また会おう!」と言葉を残し、ステージを後にした。「Overture」が流れると、色とりどりのペンライトの光が会場を埋め尽くし、この日を待ち望んでいた台北Buddies(ファン)たちの想いがひしひしと伝わってくる。高まる熱気の中、ステージに登場したのは、この日のトリを飾った櫻坂46(SAKURAZAKA46)だ。台北初のステージは「Start over!」から。黒と赤の衣装に身を包み、ファンたちを魅了する。「BAN」「流れ弾」と立て続けに3曲を披露。パワフルルでダイナミックなダンスは単なるアイドルとしてだけではないパフォーマーとしての姿を台北ファンにみせつける。松田里奈は「熱気が伝わってくる」と彼女たちも笑顔が絶えない。曲を重ねるごとに会場の熱はますます強く、熱く。「初めての台北ライブ、会えてうれしい!」と山崎天(※「崎」は正式には「たつさき」)。ラストはポップなナンバー「UDAGAWA GENERATION」でシメる。感動の余韻を残し、台北公演は終了。4月26日に開催される「CENTRAL」クアラルンプール公演へとバトンをつないだ。