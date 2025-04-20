ACLÁ°¤Ë¶¯¤¤¤é¤ì¤¿²á¹ó¤¹¤®¤ë£·Ï¢Àï¡£Àîºê¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï£²¾¡£´Ê¬£±ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤¿¤Î¤«
¡ÎJ£±Âè11Àá¡ÏÀîºê £°¡Ý£° ÅìµþV¡¿£´·î20Æü¡¿Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu
¡¡º£Âç²ñ¤«¤éÊý¼°¤òÊÑ¤¨¡¢½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç½¸Ãæ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëACL¥¨¥ê¡¼¥È¡Ê£´·î25Æü¡Á£µ·î£³Æü¡Ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÀîºê¤È²£ÉÍ¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î±Æ¶Á¤Ç·èÀï¤ÎÃÏ¤ØÈô¤ÖÁ°¤Ë¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÃæ£²Æü¤äÃæ£³Æü¤ÇÆüÄø¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿²á¹ó¤Ê£·Ï¢Àï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¤Ï¤½¤Î´Ö¤Ë´ÆÆÄ¸òÂå¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤¯ÍÉ¤ì¡¢£²Ê¬£µÇÔ¤È²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À°ìÊý¡¢º£µ¨¤«¤éµ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤ËÂå¤ï¤êÄ¹Ã«ÉôÌÐÍø´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤¹¤ëÀîºê¤Ï¡¢£²¾¡£´Ê¬£±ÇÔ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ê¡¢£¶°Ì¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ø¤ÈÈô¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âÂÎÎÏÅª¤Ë¶ì¤·¤¤¥²¡¼¥à¤âÂ¿¤¯¡¢DF¥¸¥§¥¸¥¨¥¦¡¢MFÂçÅçÎ½ÂÀ¡¢µÌÅÄ·ò¿Í¡¢FWµÜ¾ëÅ·¤é¿ô¿Í¤Î²ø²æ¿Í¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ÏACL¤Ë¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤À¤í¤¦¡£
¡¡£·Ï¢Àï¤ÎºÇ¸å¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÅìµþVÀï¤â¡¢ÇÔ¤ì¤¿¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¿À¸ÍÀï¡Ê¡ü£±¡Ý£²¡Ë¤«¤éÃæ£³Æü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤Î¤ß¡£ÅìµþV¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤ì¤ë»þ´Ö¤âÃ»¤¯¤Ê¤¯¡Ê¥Ü¡¼¥ë»ÙÇÛÎ¨¤ÏÅìµþV¤¬55¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡¢Àîºê¤¬45¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡Ë¡¢»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»î¹ç¤ÇºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤òÁÈ¤ó¤À¹â°æ¹¬Âç¡¢º´¡¹ÌÚ°°¡¢»°±ºñ¥ÂÀ¡¢´Ý»³Í´»Ô¤¬Â·¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÝ¤ì¤³¤ó¤À»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¾®Ìî¿Æó¤äÃæÂ¼·û¹ä¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬ÁªÄê¤·¤¿¡ÖJÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡º£µ¨¤ÏÄ¹Ã«Éô¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¡¢¾¡¤Ä³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÀîºê¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤«¤µ¤ó¤À¥¯¥í¥¹¤«¤é¤Î¼ºÅÀ¤Î²þÁ±¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÎÉ¤¤¼éÈ÷¤«¤é¤ÎÎÉ¤¤¹¶·â¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¤Ï¡È¹¶¼é¤ÇÌ¥¤»¤ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤·¤«¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥´¡¼¥ë¡¢Êø¤·¤òµá¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤è¤ê¼éÈ÷¤Î°Õ¼±¤â¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²¾¡£´Ê¬£±ÇÔ¤À¤Ã¤¿£·Ï¢Àï¤ÎÆÀ¼ºÅÀ¤ÎÆâÌõ¤Ï12ÆÀÅÀ¡¦£¸¼ºÅÀ¡£
¡¡±¦SB¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¼ºÅÀ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º¸SB¤Î»°±º¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈèÏ«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤È£²»î¹ç¤¯¤é¤¤¤Ï¡Ê¾¡ÅÀ¡Ë£³¤ò¼è¤ì¤¿¤«¤Ê¡£º£Æü¡ÊÅìµþVÀï¡Ë¤â¸åÈ¾¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿²ÈÄ¹¾¼Çî¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¾¡ÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÍÆÅª¤Ë¤Ï¼º¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾¡ÅÀ¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤â°ì½ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¾Ê¤¤¤Æ¤Þ¤¿¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤¦¤âÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¥·¥²¤µ¤ó¡ÊÄ¹Ã«Éô´ÆÆÄ¡Ë¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¼¥í¤Î»î¹ç¡¢¼ºÅÀ¤¬¾¯¤Ê¤¤»î¹ç¤ÏÇ¡¼Â¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤»î¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï´ÆÆÄ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁª¼ê¤ÏÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À10»î¹ç¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÍ×µá¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²á¹ó¤ÊÏ¢Àï¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ÝÂê¤â¡¢£·Ï¢Àï¤Ç£±ÇÔ¤·¤«¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÉé¤±¤Ê¤¤Àï¤¤¡É¤âº£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÆÃÄ¹¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡Àîºê¤Ï£´·î27Æü¤Ë¥¢¥ë¡¦¥µ¥Ã¥É¤È¤ÎACL¥¨¥ê¡¼¥È¡¦½à¡¹·è¾¡¤ËÎ×¤à¡£½àÈ÷´ü´Ö¤Ï°ÜÆ°¤ò´Þ¤áÌó£±½µ´Ö¡£ÂÎÎÏ¤Î²óÉü¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¥¯¥é¥ÖÈá´ê¤Î¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üËÜÅÄ·ò²ð¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡º£Âç²ñ¤«¤éÊý¼°¤òÊÑ¤¨¡¢½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç½¸Ãæ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëACL¥¨¥ê¡¼¥È¡Ê£´·î25Æü¡Á£µ·î£³Æü¡Ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÀîºê¤È²£ÉÍ¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î±Æ¶Á¤Ç·èÀï¤ÎÃÏ¤ØÈô¤ÖÁ°¤Ë¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÃæ£²Æü¤äÃæ£³Æü¤ÇÆüÄø¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿²á¹ó¤Ê£·Ï¢Àï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âÂÎÎÏÅª¤Ë¶ì¤·¤¤¥²¡¼¥à¤âÂ¿¤¯¡¢DF¥¸¥§¥¸¥¨¥¦¡¢MFÂçÅçÎ½ÂÀ¡¢µÌÅÄ·ò¿Í¡¢FWµÜ¾ëÅ·¤é¿ô¿Í¤Î²ø²æ¿Í¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ÏACL¤Ë¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤À¤í¤¦¡£
¡¡£·Ï¢Àï¤ÎºÇ¸å¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÅìµþVÀï¤â¡¢ÇÔ¤ì¤¿¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¿À¸ÍÀï¡Ê¡ü£±¡Ý£²¡Ë¤«¤éÃæ£³Æü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤Î¤ß¡£ÅìµþV¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤ì¤ë»þ´Ö¤âÃ»¤¯¤Ê¤¯¡Ê¥Ü¡¼¥ë»ÙÇÛÎ¨¤ÏÅìµþV¤¬55¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡¢Àîºê¤¬45¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡Ë¡¢»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»î¹ç¤ÇºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤òÁÈ¤ó¤À¹â°æ¹¬Âç¡¢º´¡¹ÌÚ°°¡¢»°±ºñ¥ÂÀ¡¢´Ý»³Í´»Ô¤¬Â·¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÝ¤ì¤³¤ó¤À»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¾®Ìî¿Æó¤äÃæÂ¼·û¹ä¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬ÁªÄê¤·¤¿¡ÖJÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡º£µ¨¤ÏÄ¹Ã«Éô¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¡¢¾¡¤Ä³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÀîºê¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤«¤µ¤ó¤À¥¯¥í¥¹¤«¤é¤Î¼ºÅÀ¤Î²þÁ±¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÎÉ¤¤¼éÈ÷¤«¤é¤ÎÎÉ¤¤¹¶·â¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¤Ï¡È¹¶¼é¤ÇÌ¥¤»¤ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤·¤«¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥´¡¼¥ë¡¢Êø¤·¤òµá¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤è¤ê¼éÈ÷¤Î°Õ¼±¤â¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²¾¡£´Ê¬£±ÇÔ¤À¤Ã¤¿£·Ï¢Àï¤ÎÆÀ¼ºÅÀ¤ÎÆâÌõ¤Ï12ÆÀÅÀ¡¦£¸¼ºÅÀ¡£
¡¡±¦SB¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¼ºÅÀ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º¸SB¤Î»°±º¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈèÏ«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤È£²»î¹ç¤¯¤é¤¤¤Ï¡Ê¾¡ÅÀ¡Ë£³¤ò¼è¤ì¤¿¤«¤Ê¡£º£Æü¡ÊÅìµþVÀï¡Ë¤â¸åÈ¾¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿²ÈÄ¹¾¼Çî¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¾¡ÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÍÆÅª¤Ë¤Ï¼º¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾¡ÅÀ¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤â°ì½ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¾Ê¤¤¤Æ¤Þ¤¿¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤¦¤âÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¥·¥²¤µ¤ó¡ÊÄ¹Ã«Éô´ÆÆÄ¡Ë¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¼¥í¤Î»î¹ç¡¢¼ºÅÀ¤¬¾¯¤Ê¤¤»î¹ç¤ÏÇ¡¼Â¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤»î¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï´ÆÆÄ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁª¼ê¤ÏÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À10»î¹ç¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÍ×µá¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²á¹ó¤ÊÏ¢Àï¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ÝÂê¤â¡¢£·Ï¢Àï¤Ç£±ÇÔ¤·¤«¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÉé¤±¤Ê¤¤Àï¤¤¡É¤âº£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÆÃÄ¹¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡Àîºê¤Ï£´·î27Æü¤Ë¥¢¥ë¡¦¥µ¥Ã¥É¤È¤ÎACL¥¨¥ê¡¼¥È¡¦½à¡¹·è¾¡¤ËÎ×¤à¡£½àÈ÷´ü´Ö¤Ï°ÜÆ°¤ò´Þ¤áÌó£±½µ´Ö¡£ÂÎÎÏ¤Î²óÉü¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¥¯¥é¥ÖÈá´ê¤Î¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üËÜÅÄ·ò²ð¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë