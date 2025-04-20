「スーパーロボット大戦Y」が8月28日に発売決定。「ゴジラ S.P ＜シンギュラポイント＞」、「SSSS.DYNAZENON」などが初参戦
バンダイナムコエンターテインメントは、プレイステーション 5/Nintendo Switch/PC向けシミュレーションRPG「スーパーロボット大戦Y」を8月28日に発売する。
本作はロボット作品夢の共演によるシミュレーションRPG。4月20日にPV第2弾が公開され、参戦作品も発表された。
参戦作品には「勇者ライディーン」、「超電磁ロボ コン・バトラーV」、「聖戦士ダンバイン」、「重戦機エルガイム」などの往年のロボットアニメ作品やダイナミック企画からは「マジンカイザー」、「マジンカイザー 死闘！ 暗黒大将軍」が参戦決定。
ガンダム作品からは「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」、「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」、「機動戦士Zガンダム」などが発表された。
スパロボ初参戦作品にはアニメ「ゴジラ S.P ＜シンギュラポイント＞」、「SSSS.DYNAZENON」などが発表された。【2025年8月28日発売決定『スーパーロボット大戦Y』第2弾PV】
／#スーパーロボット大戦Y- スーパーロボット大戦（スパロボ） (@srw_game) April 20, 2025
2025年8月28日発売決定！
第２弾PV公開！
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第2弾PVにて全参戦作品やキービジュアルを公開しております！#スパロボY #スパロボ
#スーパーロボット大戦Y- スーパーロボット大戦（スパロボ） (@srw_game) April 20, 2025
【全参戦作品公開】
全参戦作品を公開いたしました。
各作品の戦闘画面やアニメーションは第２弾PVにてぜひご覧ください。
第２弾PVはこちらhttps://t.co/zmZjx1gH11#スパロボY #スパロボ pic.twitter.com/jNOVMdOvxG
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