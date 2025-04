【ブルアカらいぶ!すぷりんぐはずかむ!SP】 4月20日19時~ 放送

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ(ブルアカ)」に関するフィギュアの情報を公開した。

今回の情報は配信番組「ブルアカらいぶ!すぷりんぐはずかむ!SP」にて発表されたもの。すでに予約受付が開始しているマックスファクトリーの「カリン(バニーガール)」、グッドスマイルカンパニーの「キキョウ」に加え、新商品3つの情報が公開された。

WINGからはイズナとホシノのフィギュアが発売。イズナは5月1日に予約受付を開始予定で価格は25,980円。ホシノは6月上旬に予約受付がスタートする予定となっている。

また、アルターからは「トキ(バニーガール)」のフィギュアが発売される。4月23日より予約受付が開始予定で、価格は25,080円。アルターはすでに通常衣装のトキのフィギュアを発表しているが、バニートキも同社より発売されることが決定した。

