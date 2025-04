【ブルアカらいぶ!すぷりんぐはずかむ!SP】 4月20日19時~ 放送

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ(ブルアカ)」とアミューズメント施設「タイトーステーション」とのコラボキャンペーンを発表した。販売期間は5月17日より6月15日まで。

今回のコラボはゲームセンターにちなんで、「ゲーム開発部」の4人がコラボキャラクターとして抜擢された。モモイ、ミドリ、ユズ、アリスの4人が描かれたクッションやトートバッグといった景品が展開されるほか、各種グッズの販売も行なわれる。

さらに、4人をイメージしたコラボメニューも提供予定となっており、ノベルティの配布も実施される。

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.