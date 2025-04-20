汐れいら、TVアニメ『日々は過ぎれど飯うまし』エンディング曲「味噌汁とバター」、まとめ配信決定
TVアニメ『日々は過ぎれど飯うまし』のエンディングテーマとして放送されている汐れいらの「味噌汁とバター」のまとめ配信が4月23日に行なわれる。
「味噌汁とバター」は、汐れいらが2023年10月に配信リリースした楽曲で、おいしいご飯を食べる時に感じる“普通の幸せ”をテーマにした楽曲だが、リリースと同時期に公開された弾き語り“Playing Video”がSNSで話題となり、関連動画は3000件を超える人気曲となった。
汐れいら「味噌汁とバター」
予約： https://erj.lnk.to/FPGXcx
まとめ配信： https://erj.lnk.to/PFFOto
※4月23日0：00〜配信スタート
期間生産限定盤（CD+Blu-ray）のみ
￥2,500（tax in） ESCL-6085〜6
TVアニメ『日々は過ぎれど飯うまし』描き下ろししイラストジャケット
1.味噌汁とバター
2.トクベツにして
3.味噌汁とバター TV size
4.味噌汁とバター Instrumental
Blu-ray：TVアニメ『日々は過ぎれど飯うまし』エンディングノンクレジットムービー
■Amazon.co.jp：メガジャケ
■楽天ブックス：オリジナル缶バッジ
■セブンネットショッピング：オリジナルアンブレラマーカー
■アニメイト：ましかくブロマイド
■汐れいら応援店：ステッカー（応援店：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/ushioreira/shoplist/250423/）
※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。
※上記店舗以外での配布はございません。
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※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。
©ひび飯製作委員会
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2025年
9月14日（日）愛知：名古屋JAMMIN'
OPEN 17：30 / START 18：00
[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
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OPEN 17：30 / START 18：00
[問]ハンズオン・エンタテインメント info@handson.gr.jp
9月23日（火・祝）宮城：仙台enn2nd
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[問]YUMEBANCHI（広島）082-249-3571
9月28日（日）福岡：DRUM SON
OPEN 16：30 / START 17：00
[問]キョードー西日本 0570-09-2424
10月12日（日）東京：渋谷WWWX
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◆汐れいらオフィシャルサイト