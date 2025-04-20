汐れいら「味噌汁とバター」



2025年4月23日（水）発売予約： https://erj.lnk.to/FPGXcxまとめ配信： https://erj.lnk.to/PFFOto※4月23日0：00〜配信スタート期間生産限定盤（CD+Blu-ray）のみ￥2,500（tax in） ESCL-6085〜6TVアニメ『日々は過ぎれど飯うまし』描き下ろししイラストジャケット1.味噌汁とバター2.トクベツにして3.味噌汁とバター TV size4.味噌汁とバター InstrumentalBlu-ray：TVアニメ『日々は過ぎれど飯うまし』エンディングノンクレジットムービー■Amazon.co.jp：メガジャケ■楽天ブックス：オリジナル缶バッジ■セブンネットショッピング：オリジナルアンブレラマーカー■アニメイト：ましかくブロマイド■汐れいら応援店：ステッカー（応援店：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/ushioreira/shoplist/250423/）※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。※上記店舗以外での配布はございません。※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。