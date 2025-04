【ブルアカらいぶ!すぷりんぐはずかむ!SP】 4月20日19時~ 放送

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ(ブルアカ)」に関する配信番組「ブルアカらいぶ!すぷりんぐはずかむ!SP」を4月20日19時より配信開始する。

「ブルアカらいぶ!」では今後の新キャラクター情報やイベント情報など、本作に関する様々な内容が発信される。今回の実施はおよそ3カ月ぶりとなっており、ゲーム内外の新情報の公開に期待がかかる。

本稿では、今回発表された新情報をまとめて紹介していく。

