今度は京都が初の首位浮上！　神戸＆浦和は3連勝…横浜FMが最下位転落／J1第11節

2025明治安田J1リーグ第11節が19日と20日に行われた。前節クラブ史上初めて首位に立ったアビスパ福岡だが、1週間で首位陥落。松崎快が全ゴールに絡む活躍を見せた清水エスパルスに1−3で敗れ、福岡は8試合ぶりの敗戦となった。代わって首位に立ったのは、京都サンガF.C.。アルビレックス新潟を相手に先制を許したものの、後半にラファエル・エリアスと奥川雅也のゴールで逆転し、クラブ史上初めてJ1の順位表でトップに立った。

■J1第11節

■順位表

■今後の日程

【ゴール動画】名古屋マテウスが衝撃ゴラッソ!

柏レイソルは垣田裕暉の1点を守り抜いて湘南ベルマーレを下し、6戦無敗で2位に浮上。鹿島アントラーズはチャヴリッチの1ゴール1アシストで好調のファジアーノ岡山に逆転勝利。連敗を「3」で止めて、3位に浮上した。名古屋グランパスはマテウス・カストロの2ゴールでサンフレッチェ広島を下し、3試合ぶり白星。セレッソ大阪と引き分けたFC東京らをかわし、最下位から残留圏の17位に浮上した。ヴィッセル神戸はオウンゴールの1点でFC町田ゼルビアに競り勝ち、3連勝を達成。町田は今季初の連敗となった。浦和レッズも3連勝を飾った。スティーブ・ホーランド前監督を解任して暫定体制の横浜F・マリノスをホームに迎え、マテウス・サヴィオらの得点で3−1の勝利を収めた。一方、横浜FMは3連敗で7戦未勝利となり、得失点差で最下位に転落した。今節の試合結果と順位表、今後の日程は以下の通り。▼4月19日(土)アルビレックス新潟 1−2 京都サンガF.C.▼4月20日(日)横浜FC 1−1 ガンバ大阪清水エスパルス 3−1 アビスパ福岡名古屋グランパス 2−1 サンフレッチェ広島ヴィッセル神戸 1−0 FC町田ゼルビアファジアーノ岡山 1−2 鹿島アントラーズ川崎フロンターレ 0−0 東京ヴェルディ湘南ベルマーレ 0−1 柏レイソルセレッソ大阪 1−1 FC東京浦和レッズ 3−1 横浜F・マリノス※()内は勝ち点/得失点差1位 京都(21/+3)2位 柏(20/+4)3位 鹿島(19/+7)4位 浦和(19/+3)5位 福岡(19/+1)6位 川崎F(18/+8)7位 清水(18/+4)8位 神戸(18/+2)9位 岡山(17/+3)10位 広島(17/+2)11位 町田(17/+1)12位 G大阪(14/−4)13位 湘南(14/−5)14位 C大阪(13/0)15位 横浜FC(12/−1)16位 東京V(11/−5)17位 名古屋(11/−7)18位 FC東京(10/−5)19位 新潟(8/−5)20位 横浜FM(8/−6)【J1第12節】▼4月25日(金)19:00 鹿島 vs 名古屋19:00 東京V vs C大阪19:00 町田 vs 湘南19:00 京都 vs 横浜FC19:00 福岡 vs 岡山19:30 浦和 vs 広島19:30 FC東京 vs G大阪▼4月26日(土)14:00 柏 vs 新潟【AFCチャンピオンズリーグエリート準々決勝】▼4月26日(土)28:30 横浜FM vs アル・ナスル▼4月27日(日)25:30 川崎F vs アル・サッド