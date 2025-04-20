ºå¿À£²·³¡¡¸å°ï¤ÎÉ´ºê¤¬Ä¨È³¸òÂå¤ÇÎÞ¢ª°ÛÎã¤Î»î¹çÃæÆÃ¼é¡¡»î¹ç¸å¤âÂ³¤Ìó£²»þ´ÖÈ¾¤ËµÚ¤Ö¡¡Å¥¤Þ¤ß¤ì¤ÇÇòµå¤òÄÉ¤¦»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀ¼±ç
¡¡¡Ö¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¢ºå¿À£°¡Ý£²¹Åç¡×¡Ê£²£°Æü¡¢ÆüÅ´¹ÝÈÄ£Ó£Ç£Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦É´ºê¤¬¡Ö£±ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¸å°ï¤Ê¤É¼éÈ÷¤Ç¤Î¥ß¥¹¤¬ÌÜÎ©¤ÁÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»°²ó¡¢£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¹Åç¡¦ÃæÂ¼µ®¤ÎÍ··â¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤¿ÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤¿ÂÇµå¤ò¸å°ï¡££±ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¡¢¥Ô¥ó¥Á³ÈÂç¡£¤µ¤é¤Ë£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÇÁ°Àî¤¬Êü¤Ã¤¿Àõ¤¤ÃæÈô¤ÎÊÖµå´Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¡¢»°ÎÝÁö¼Ô¡¦ÅÄÃæ¤¬ËÜÎÝ¤ØÆÍÆþ¡£Á÷µå¤ÏËÜÎÝ¤Ø´Ö¤Ë¹ç¤ï¤ºÃæµ¾Èô¤È¤Ê¤ê£²ÅÀÌÜ¡£Ê¿ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤Ï¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ê¹Åç¤Î»°ÎÝÁö¼Ô¤¬¡Ë¤â¤¦¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡Ê»×¤Ã¤Æ¡Ë¡×¤ÈÌýÃÇ¤·¤¿¤ÈÌäÂê»ë¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÂåÂÇ¡¦»³ÅÄ¤È¸òÂå¤·¡¢ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£
¡¡°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ï¤½¤Î¸å¡£¸òÂå¸å¡¢»î¹çÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥µ¥Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢ÇÏ¾ì¥³¡¼¥Á¤È¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥óÆÃ¼é¤ò»Ï¤á¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»¸å¤âÂ³¤¡¢Îý½¬»þ´Ö¤ÏÌó£²»þ´ÖÈ¾¤ËµÚ¤ó¤À¡£Å¥¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÇòµå¤òÄÉ¤¦É´ºê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡É´ºê¤Ï£µÆü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦ÃæÆüÀï°ÊÍè¤ÎÍ··â¤Ç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£