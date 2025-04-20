ÆüËÜ¥Ï¥à¶âÂ¼¤¬º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î´°Éõ¡Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï5Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¡¢20Æü¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï·ë²Ì
³ÚÅ·¤ÎÃæÅçÂçÊå¤¬ÀèÀ©3¥é¥ó
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¤¬20Æü¡¢3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¾ÉðÀï¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¡£³ÚÅ·¤Ï³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ë4-1¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ïµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë2-0¤Ç´°Éõ¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¦3²ó¡¢º´Æ£Ä¾¼ù³°Ìî¼ê¤Î»°ÎÝÂÇ¤òµ¡¤ËÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¤È¡¢·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë4²ó¤Ë¤Ïº´Æ£Ä¾¤¬Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÅìÉÍµðÅê¼ê¤Ï½é²ó¤Ë¼ºÅÀ¤¹¤ë¤â¡¢7²ó84µå3°ÂÂÇ1»Íµå4Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£8²ó¤Ï¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¤¬¤ï¤º¤«6µå¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢9²óÎ¢¤Ï¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ª¥¹¥ÊÅê¼ê¤¬3¼ÔËÞÂà¤ÇÄù¤á¡¢3-1¤Ç»î¹ç½ªÎ»¡£Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊýÇÔ¤ì¤¿À¾Éð¤Ï¡¢ÀèÈ¯¡¦ÅÏîµÍ¦ÂÀÏ¯Åê¼ê¤Ï5²ó81µå9°ÂÂÇ1»Íµå2Ã¥»°¿¶3¼ºÅÀ¡£ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¤ËÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢°Ê¹ß¤Ï1°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¤Ï2²ó¡¢ÃæÅçÂçÊå³°Ìî¼ê¤Î1¹æ3¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¡£5²óÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ÀèÆ¬¡¦½¡»³ÎÝÆâÌî¼ê¤¬»°ÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢ÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦¸Å¼Õ¼ùÅê¼ê¤ÏËè¥¤¥Ë¥ó¥°Áö¼Ô¤òÇØÉé¤¦¤â¡¢6²ó100µå5°ÂÂÇ3»Íµå3Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡7²ó¡¢²Ã¼£²°Ï¡Åê¼ê¤¬3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥µß±ç¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢8²ó¤Ï2ÈÖ¼ê¡¦ÎëÌÚæÆÅ·Åê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡£ºÇ½ª9²ó¤ÏÂ§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¤¬1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤â¸åÂ³¤òÃÇ¤Á¡¢4-1¤Ç»î¹ç¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢ÀèÈ¯¡¦À¾ÌîÍ¦»ÎÅê¼ê¤¬5²ó81µå7°ÂÂÇ1»Íµå3Ã¥»°¿¶4¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ì¤º¡£ÂÇÀþ¤â7°ÂÂÇ1ÆÀÅÀ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò·ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀèÈ¯¡¦¶âÂ¼¾°¿¿Åê¼ê¤Ï½é²ó¡¢ÆóÎÝÂÇ¤È»Íµå¤Ç1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤âÊ»»¦ÂÇ¤ËÂÇ¤Á¼è¤êÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£°Ê¹ß¤Ï¾¯¤Ê¤¤µå¿ô¤ÇÁê¼êÂÇÀþ¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÂÇÀþ¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¦µÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¤ÎÁ°¤ËÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢0-0¤Ç»î¹ç¤Ï¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¤¹¤ë¤È7²ó¡¢2ÈÖ¼ê¡¦»³ÅÄ½¤µÁÅê¼ê¤«¤é¿åÌîÃ£µ©ÆâÌî¼ê¤Î»°ÎÝÂÇ¤«¤é2»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤ê¡¢¤³¤³¤ÇµÈÅÄ¸¸ãÊá¼ê¤¬4ÈÖ¼ê¡¦ÀîÀ¥·øÅÍÅê¼ê¤Î½éµå¤òÂª¤¨¡¢¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ëÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë9²ó¡¢ÂåÂÇ¤Î¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹³°Ìî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤ë¡£9²ó¤Ï¶âÂ¼¤¬ÍÞ¤¨¡¢2-0¤Ç»î¹ç½ªÎ»¡£
¡¡¾¡Íø¤·¤¿ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡¢¶âÂ¼¤¬9²ó118µå5°ÂÂÇ1»Íµå4Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Çº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î´°Éõ¾¡Íø¡£ÂÇÀþ¤Ç¤Ï¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¤¬3°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢ÀèÈ¯¡¦µÜ¾ëÅê¼ê¤¬6²ó118µå5°ÂÂÇ3»Í»àµå5Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë