¡Ö´ØÀá¤ä¤ï¤é¤«¡Á¡×Ì¾²È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼à¿ÍÊ¸»úá½ËÊ¡¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ªÄï¤Î·ëº§¤Ë·»É×ÉØ¤¬¡Ä¡Ö´ª¶åÏº¤µ¤ó¤¬·»¤ÎÉôÊ¬¤ò¡ÄÁÇÅ¨¡×¡Ö·»Äï°¦¤ÈÉ×ÉØ°¦¡×¤ÎÀ¼
É×ÉØ¤ÇÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ä¤Ï¤¤¡¢¥Ý¡¼¥º!
¡¡½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄ°¦¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼´ª¶åÏº¤È°ì½ï¤Ë¡¢µÁÄï¤ÇÆ±¤¸¤¯²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î¼·Ç·½õ¤Î·ëº§¤ò½Ë¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡É×ÉØ¤¬²£ÊÂ¤Ó¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£2¿Í¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡Ö½Ë¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¡Ö18. April. 2025.¡¡½Ë ¤ª¤¸¤¸¡¡½Ë ¥í¥Ü¥³¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢4·î18Æü¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¼·Ç·½õ¤Ø¸þ¤±¤¿¡¢½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£É×ÉØ¤ÇÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¿ÍÊ¸»ú¤òºî¤ë¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÃæÂ¼²°¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í♡¡×¡Ö·»Äï°¦¤ÈÉ×ÉØ°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë´ª¶åÏº¤µ¤ó¤¬à·»á¤ÎÉôÊ¬¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤ë¡ÄÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ý¡¼¥ººÇ¹â¡×¡Ö´ª¶åÏº¤µ¤ó¤ÎÂ¡ª´ØÀá¤ä¤ï¤é¤«¡Á¡×¡ÖÃç¤¬¤¤¤¤♡¡×¡Ö¥µ¥¤¥³¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£