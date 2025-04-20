¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡×¼ç±é¡¦´Ê½¨µÈ¤¬»öÌ³½êÂà½ê¤òÊó¹ð¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î´Ê½¨µÈ¡Ê22¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÂà½ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡´Ê¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂà½êÃ×¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦À¤³¦¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ²¼¤µ¤ê¡¢4Ç¯´Ö»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»öÌ³½ê¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹ ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡µþÅÔÉÜ½Ð¿È¤Î´Ê¤ÏAbemaTV¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2022Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡×¤Ç¼çÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£