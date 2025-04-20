¡Ú¹Åç¡Û´í¸±µå¤Ç°ì¿¨Â¨È¯¡¡¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ö¤³¤Á¤é¤ÏÅö¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×Æ£°æ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬¾õ¶·ÀâÌÀ
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À£¸¡½£±¹Åç¡Ê£²£°Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡°ì¿¨Â¨È¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££¸²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¹Åç¤Î¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¡¦²¬ËÜ½ÙÅê¼ê¤¬£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇºäËÜ¤ÎÆ¬Éô¤Ë»àµå¡£³°³Ñ¤òÁÀ¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬È´¤±¤¿¤¬¡¢´í¸±µå¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¡¢Âà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºå¿À¥Ù¥ó¥Á¤«¤éºäËÜ¤Ë¶î¤±´ó¤ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ä¥³¡¼¥Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬·ã¹â¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Î¾·³¤¬ËÜÎÝÉÕ¶á¤ËÆþ¤êÍð¤ì¤ë·Á¤Ë¡£¿³È½¤«¤é¤Ï²¬ËÜ¤ÎÂà¾ì¤ÈÆ±»þ¤Ë·Ù¹ð»î¹ç¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹Åç¡¦¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤ÏÅö¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿Êý¡£ÊÑ²½µå¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£ºäËÜÁª¼ê¤¬Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼Õºá¡£Æ£°æ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤â¡Ö¤Þ¤º¡¢ºäËÜÁª¼ê¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤·¡¢¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬Êá¼ê¤ÎÀÐ¸¶¤Ë¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÀÐ¸¶¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë´Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£º£ÅÙ¤ÏÌ·Àè¤¬¿·°æ´ÆÆÄ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¿¤á¡¢Î¾»Ø´ø´±¤Î´Ö¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¡£¹ÅçÂ¦¤«¤é¥ä¥¸¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£