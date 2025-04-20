²£ÉÍFM¤¬3Ï¢ÇÔ¤Ç¤Ä¤¤¤ËºÇ²¼°ÌÅ¾Íî...2ÆüÁ°¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¤¬ÅÅ·â²òÇ¤¡¡Ì¾¸Å²°¤¬¹ß³Ê·÷Ã¦½Ð¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼J1¡Û
¥µ¥Ã¥«¡¼J1¥ê¡¼¥°¤ÎÂè11Àá¤¬19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢20Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¡£²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë1¡Ý3¤ÇÇÔ¤ì¡¢ºÇ²¼°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²£ÉÍFM¤Ï18Æü¡¢À®ÀÓÉÔ¿¶¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö ¥Û¡¼¥é¥ó¥É´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¡£¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯ ¥¥¹¥Î¡¼¥Ü¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬»ÃÄêÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢3¼ºÅÀ¤Ç¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤á¤º¡£º£Àá¤Ç¤ÏºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤¬¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ë2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤Ç17°Ì¤ËÉâ¾å¡£¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ÏµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ë1¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¡¢²£ÉÍFM¤È¾¡¤ÁÅÀ8¤ÇÊÂ¤ó¤À¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ë¤è¤ê²£ÉÍFM¤¬¿·³ã¤ò²¼²ó¤ê¡¢ºÇ²¼°Ì¤ËÅ¾Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿FCÅìµþ¤¬¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ë1¡Ý1¤Î¥É¥í¡¼¤Ç¡¢¹ß³Ê·÷¤Î18°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¾å°Ì¿Ø¤Ç¤ÏµþÅÔ¤¬¾¡¤ÁÅÀ21¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡£2°Ì¤Ë¤Ï¾¡¤ÁÅÀ20¤ÇÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò3¤Ç»ß¤á¤¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤¬¾¡¤ÁÅÀ19¤Ç3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£³«ËëÄ¾¸å¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬3Ï¢¾¡¡£¾¡¤ÁÅÀ18¤Î8°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£