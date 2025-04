熊本がB2プレーオフ進出…自力決定逃すも奈良敗れ決着、PO出場8チーム出揃う

4月20日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON」B2最終節GAME2が行われ、熊本ヴォルターズの「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2024-25」進出が決まった。

前日にライジングゼファー福岡とのGAME1を制していた熊本は、この日勝てば自力でPO進出が決まる状況だったが、第1クォーターからビハインドを強いられ、12点差で折り返す展開に。ジェメール・マクリーンがチーム最多19得点を挙げた一方で、山本翔太が3ポイントシュート9本すべて失敗に終わるなど、最後までシュート精度が上向かず、最終スコア64-84で敗戦。PO出場権の行方は、別会場のバンビシャス奈良の結果を待つことになった。

熊本以外で唯一プレーオフ進出の可能性を残していた奈良は、約1時間遅れでベルテックス静岡戦と対戦。こちらは前半を10点ビハインドで折り返しながらも、ゲームハイとなる32得点を挙げたシャキール・ハインズを中心に猛追。残り2分を切って1ポゼッション差まで詰め寄った。しかし、最後はビッグマンがファウルアウトとなった影響もあって74-81で敗戦。この瞬間、奈良はシーズン終了となり、熊本がプレーオフ最後の出場枠を手にした。

熊本は開幕2カ月ほどで4勝19敗と大きく負け越していたが、12月17日付で遠山向人アシスタントコーチをヘッドコーチに配置転換し復調。HC交代後は23勝14敗と巻き返し、4年連続6度目となるプレーオフ進出を決めた。

来シーズンのB1昇格2枠がかかるB2プレーオフは、5月1週目からスタート。東西のレギュラーシーズン上位3チームと、熊本を含むワイルドカード2チームを加えた合計8チームが参戦し、2戦先勝のトーナメント方式で争われる。

B2プレーオフの出場チームと、クォーターファイナル(準々決勝)の組み合わせ一覧は以下の通り。

◆▼「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2024-25」の組み合わせ

<準々決勝>



QF1 A千葉(東1位) vs 熊本(WC2位)



QF2 鹿児島(西2位) vs 信州(東3位)



QF3 富山(東2位) vs 静岡(西3位)



QF4 福岡(西1位) vs 福井(WC1位)

<準決勝>



SF1 QF1の勝者 vs QF2の勝者



SF2 QF3の勝者 vs QF4の勝者

