DOPING PANDAが、約3年ぶりとなるフルアルバム『in my mind』を9月10日にリリース。あわせて、全国ツアー『mugendai THE CARNIVAL 2025』の全日程とツアーロゴが発表された。

(関連:DOPING PANDA、盟友と駆け抜けていく新たな青春 ツアー再開を機に熱狂の『kickoff party』を振り返る)

アルバムの詳細やジャケットビジュアルなどは現時点では未公開。ツアーはすでに発表されていた前半戦に続き、後半戦は“GIG for in my mind”と題された内容となっており、ニューアルバムを携えたツアーになる。

また、山口 周南公演とファイナルとなる東京 新宿公演は、2マンライブ形式での開催が決定。対バン相手は後日発表される。

なお、これまでに発表されていた7月公演も含む、全日程のチケット先行受付が本日より開始された。

(文=リアルサウンド編集部)