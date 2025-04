訪れる人を〝出汁の世界〟へと誘う複合施設『ON THE UMAMI TSUBAME SANJO PORT(オンザウマミ燕三条ポート)』。

新潟県三条市にある老舗出汁メーカーが手がけ、施設内には厳選された出汁商品が並ぶショップや、オリジナルの出汁パックが作れるワークショップスペースなど、出汁の魅力を多角的に体験できるコンテンツが揃っています。



なかでも注目なのが、併設のカフェ『umamito cafe』。出汁を主役にした料理が味わえる人気の飲食スペースです。



おすすめメニューは、「お出汁が効いたとろける角煮御膳」。

メインの柔らかく煮込まれた国産豚の角煮は、口に入れると…とろけるような食感で噛むほどに出汁の風味が広がる逸品。鰹節やみりんなどを使って丁寧に仕上げられており、深いコクが感じられます。御膳には、ほかにも季節の小鉢や古代米、2種類の出汁をブレンドした味噌汁、シンプルながら出汁の旨味をダイレクトに感じられる茶わん蒸しなどがセットに。



さらに、なんとサラダはおかわり自由!

サラダに使われている野菜は、施設向かいの自社農園で栽培されたものを使用しており、新鮮さも魅力のひとつです。この農園では魚(チョウザメ)と植物を同じ水循環システムで育てる“循環型農法”を採用していて、環境にも配慮した取り組みが食材に反映されています。





そして、さすが出汁専門店が営むカフェ。じつは…こちらのお店ではスイーツにも〝お出汁〟が使われています!



定番の人気メニューは、「だし屋のだしソフト」。

ガンジー牛乳に3種の昆布出汁を合わせたソフトクリームは、さっぱりとした味わいの中に旨味が感じられるスイーツです。



さらに、春の期間限定メニュー「春パフェ 越後姫と大福もち」も人気。地元・三条市産のブランドいちご「越後姫」をふんだんに使用し、メレンゲやラスク・大福などを層にして重ねた華やかな一品。仕上げに羅臼昆布パウダーをトッピングし、温かい苺ソースをかけるとホワイトチョコが溶ける演出も楽しめます。意外に思える〝スイーツ×出汁〟の組み合わせですが、昆布の旨味が甘味を引き立て余韻に深みを与えてくれます。



『ON THE UMAMI TSUBAME SANJO PORT』は、出汁という日本の食文化の原点を現代的な形で体験できるスポット。料理の美味しさはもちろん、施設全体に流れる〝出汁へのこだわり〟を感じに新潟・燕三条エリアを訪れた際には、ぜひ立ち寄ってみてください。



※春限定の「春パフェ 越後姫と大福もち」は、2025年5月27日までの提供予定



●ON THE UMAMI TSUBAME SANJO PORT内 「ごはんとだし umamito cafe」

新潟県三条市西本成寺2-24-23

0256-33-1300

営業|11:00~17:00

休|水曜日