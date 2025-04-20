TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤ç¤¦¸áÁ°¡¢Ê¡²¬¸©´£ÅÄÄ®¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀ­ÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£20Âå¤Î½÷À­¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤­¤ç¤¦¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢Ê¡²¬¸©´£ÅÄÄ®²¬ºê¤ÇÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤Î½»Âð¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£

¾ÃËÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½»Âð¤¬¤Û¤ÜÁ´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀ­ÊÌ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²È¤Ë¤Ï70Âå¤Î½÷À­¤È50Âå¤ÎÉ×ÉØ¡¢20Âå¤ÎÌ¼¤Î4¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¡¢Ì¼¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢70Âå½÷À­¤È50ÂåÃËÀ­¤Î2¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë²Ð¤¬½Ð¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£