「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、4月25日(金)から、ウォルト・ディズニー・カンパニーとの協力のもと、服を通じて世界中の人々に夢と驚きを届けるプロジェクト「MAGIC FOR ALL」より、「Disney in Blue」コレクションを全国の店舗とオンラインストアで発売する。■美しい青が映えるコレクション今回登場する「Disney in Blue」は、藍師・染師 BUAISOU 監修のもと、天然藍のさまざまな藍色の濃淡にインスピレーションを得てつくられた、ミッキーマウスと仲間たちをモチーフにしたコレクション。

アイテムはMENTシャツ4柄、MENシャツ、MENショーツ、WOMENTシャツ4柄、WOMENイージーショートパンツ、KIDSTシャツ4柄をそれぞれラインナップ。青く染まった手を表現したミッキーマウスや、ミッキーマウスを藍染職人になぞらえて藍染の一連の工程を描いたバンダナ柄などオリジナリティあふれるデザインが特徴だ。至極の藍色が生み出す美しい青のラインナップに注目のコレクションとなっている。