¡¡ÂÎ½ÅÌµº¹ÊÌ¤ÇÁè¤¦½ÀÆ»¤ÎÁ´ÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¸¢¤Ï20Æü¡¢²£ÉÍÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅÄÃæÎâÆà¡ÊÂçºåÉÜ·Ù¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£