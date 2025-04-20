

――――――――――――――――――― 4月21日 (月) ――

◆国内経済

・3月白物家電出荷額 (10:00)

・3月首都圏マンション市場動向 (14:00)

・3月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・英国、イタリア、ドイツ、フランス、ブラジル、香港市場休場（イースターマンデー）

★中国4月最優遇貸出金利 (10:00)

★米国3月コンファレンス・ボード景気先行指数 (23:00)

・IMF・世銀春季会合（ワシントン、～26日）



――――――――――――――――――― 4月22日 (火) ――

◆国内経済

・3月食品スーパー売上高 (13:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・米国4月リッチモンド連銀製造業指数 (23:00)

・ユーロ圏4月消費者信頼感 (23:00)

★IMF世界経済見通し

・米国2年国債入札

【海外決算】

[米]★テスラ 、ベライゾン・コミュニケーションズ 、インテュイティブ・サージカル 、RTX 、ダナハー 、ロッキード・マーチン 、エレバンス・ヘルス 、ムーディーズ 、スリーエム /[独]SAP

◆新規上場、市場変更 など

〇デジタルグリッド <350A> ：東証Ｇ上場



――――――――――――――――――― 4月23日 (水) ――

◆国内経済

・2月第3次産業活動指数 (13:30)

・政府備蓄米3回目の入札 (～25日)

◆国際経済ｅｔｃ

・トルコ市場休場

・ドイツ4月製造業PMI (16:30)

・ドイツ4月サービス業PMI (16:30)

・ユーロ圏4月製造業PMI (17:00)

・ユーロ圏4月サービス業PMI (17:00)

・ユーロ圏2月貿易収支 (18:00)

・ユーロ圏2月建設業生産高 (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国4月製造業PMI (22:45)

・米国4月サービス業PMI (22:45)

★米国3月新築住宅販売件数 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・米地区連銀経済報告 (ベージュブック) (24日3:00)

・インドネシア中銀が政策金利を発表

★G20財務相・中央銀行総裁会議 (ワシントン、～24日)

・米国5年国債入札

・上海国際自動車ショー (～5月2日)

【海外決算】

[米]フィリップ・モリス・インターナショナル 、IBM 、GEエアロスペース 、AT&T 、サービスナウ 、テキサス・インスツルメンツ 、ボーイング 、CMEグループ 、ラム・リサーチ /[仏]ダノン

◆新規上場、市場変更 など

〇山陽特殊製鋼 <5481> [東証Ｐ]：上場廃止

〇西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス <9260> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 4月24日 (木) ――

◆国内経済

・3月企業向けサービス価格指数 (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・3月全国スーパー売上高 (14:00)

・2年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ4月Ifo景況感指数 (17:00)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国3月耐久財受注 (21:30)

・米国3月中古住宅販売件数 (23:00)

・米国7年国債入札

【海外決算】

[米]★アルファベット 、インテル 、プロクター・アンド・ギャンブル 、TモバイルUS 、メルク 、ペプシコ 、ギリアド・サイエンシズ 、コムキャスト 、ブリストル・マイヤーズ・スクイブ /[韓]LGエレクトロニクス/[英]ユニリーバ/[仏]サノフィ、BNPバリパ、ルノー/[ス]STマイクロエレクトロニクス

◆新規上場、市場変更 など

〇ＬＩＦＥ ＣＲＥＡＴＥ <352A> ：東証Ｇ上場

〇リード <6982> [東証Ｓ]：福証上場 (重複上場)



――――――――――――――――――― 4月25日 (金) ――

◆国内経済

・4月東京都区部消費者物価指数 (8:30)

・3月外食売上高 (14:00)

・3月全国百貨店売上高 (14:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・米国4月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (23:00)

【海外決算】

[米]アッヴィ

◆新規上場、市場変更 など

〇エレベーターコミュニケーションズ <353A> ：札幌Ａ上場

〇アスコット <3264> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 4月26日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 4月27日 (日) ――

◆国際経済ｅｔｃ

★1-3月中国工業企業利益 (10:30)



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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