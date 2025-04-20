Áö¤êÉýÄ·¤Ó¶¶²¬¤¬Í¥¾¡¡¢¿Á6Ï¢ÇÆ¡¡Î¦¾å¤ÎÊ¼¸Ë¥ê¥ì¡¼¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë
¡¡Î¦¾å¤ÎÊ¼¸Ë¥ê¥ì¡¼¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¤Ï20Æü¡¢¿À¸Í¥æ¥Ë¥Ð¡¼µÇ°¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Áö¤êÉýÄ·¤Ó¤ÎÃË»Ò¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ6°Ì¤Î¶¶²¬Í¥µ±¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬8¥á¡¼¥È¥ë10¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£½÷»Ò¤ÏÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¿ÁÀ¡ÈþÎë¡Ê½»Í§ÅÅ¹©¡Ë¤¬6¥á¡¼¥È¥ë40¤Ç6Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»ÒË¤´ÝÅê¤²¤Ï±üÂ¼¿Î»Ö¡Ê¥»¥ó¥³¡¼¡Ë¤¬¼«¿È¤Î»ý¤ÄÆüËÜµÏ¿¤Ë1¥»¥ó¥Á¤ÈÇ÷¤ë19¥á¡¼¥È¥ë08¤ÇÀ©¤·¤¿¡£½÷»ÒËÀ¹âÄ·¤Ó¤ÏÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î½ôÅÄ¼Âºé¡Ê¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¡Ë¤¬Âç²ñ¿·¤Î4¥á¡¼¥È¥ë35¤Ç2Ï¢ÇÆ¡£Æ±±ßÈ×Åê¤²¤ÏÆüËÜµÏ¿¤ò»ý¤Ä·´ºÚ¡¹²Â¡Ê¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹RC¡Ë¤¬Âç²ñ¿·µÏ¿¤Î58¥á¡¼¥È¥ë81¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£