¥Ô¥¢¥Î¤Î¾®ÎÓ°¦¼Â¤µ¤ó¡¢5¡Á6·î¤ËÂæÏÑ¤Ç¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë É×¡¦È¿ÅÄ¤µ¤ó¤ä²¸»Õ¤È¤Î¶¦±é¤â
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î¾®ÎÓ°¦¼Â¤µ¤ó¤¬5·î¤«¤é6·î¤Ë¤«¤±¡¢ÂæËÌ¡¢ÃæÉô¡¦ÂæÃæ¡¢ÆîÉô¡¦¹âÍº¤Î3ÅÔ»Ô¤Ç¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÂæÏÑ¤Ç¤Î¸ø±é¤Ï½é¤á¤Æ¡£É×¤ÇÆ±¤¸¤¯¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÈ¿ÅÄ¶³Ê¿¤µ¤ó¤ä¡¢²¸»Õ¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¡¦¥ê¥å¥¦¡ÊÎÌÒ¾¹¡Ë¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥·¥ç¥Ñ¥ó¹ñºÝ¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ë2015Ç¯¤È21Ç¯¤Î2ÅÙ»²²Ã¡£21Ç¯¤Ë¤Ï4°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£È¿ÅÄ¤µ¤ó¤â21Ç¯¤ÎÆ±Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¾®ÎÓ¤µ¤ó¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥·¥å¡¼¥Ù¥ë¥È¤È¥·¥ç¥Ñ¥ó¤ÎºîÉÊ¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤¦¤Á¥·¥å¡¼¥Ù¥ë¥È¤Î¡Ö¥í¥ó¥É ¥¤Ä¹Ä´¡×¤Ï¡¢ÂæËÌ¸ø±é¤ÇÈ¿ÅÄ¤µ¤ó¤È¡¢ÂæÃæ¸ø±é¤È¹âÍº¸ø±é¤Ç¹âÍº½Ð¿È¤Î¥ê¥å¥¦¤µ¤ó¤ÈÏ¢ÃÆ¤¹¤ë¡£¥ê¥å¥¦¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤¬ÊÆ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Î¥«¡¼¥Æ¥£¥¹²»³Ú±¡¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¤Î²¸»Õ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¸ø±é¤Ï5·î27Æü¤Ë¹ñ²È²»³Ú¥Û¡¼¥ë¡ÊÂæËÌ¡Ë¡¢6·î11Æü¤ËÂæÃæ¹ñ²È²Î·à±¡¡¢Æ±13Æü¤Ë±ÒÉð±Ä¹ñ²È·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¹âÍº¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊìäÀÅàñ¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥·¥ç¥Ñ¥ó¹ñºÝ¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ë2015Ç¯¤È21Ç¯¤Î2ÅÙ»²²Ã¡£21Ç¯¤Ë¤Ï4°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£È¿ÅÄ¤µ¤ó¤â21Ç¯¤ÎÆ±Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¸ø±é¤Ï5·î27Æü¤Ë¹ñ²È²»³Ú¥Û¡¼¥ë¡ÊÂæËÌ¡Ë¡¢6·î11Æü¤ËÂæÃæ¹ñ²È²Î·à±¡¡¢Æ±13Æü¤Ë±ÒÉð±Ä¹ñ²È·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¹âÍº¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊìäÀÅàñ¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë