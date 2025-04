俳優の真矢ミキさんが自身のインスタグラムを更新し、留学中に和食が恋しくなってきたことを綴っています。

【写真を見る】【真矢ミキ】留学中「流石に和食が恋しくなってきました」

真矢さんは「流石に和食が恋しくなってきました」と書き出し「せめてと昨日、今日とかき揚げうどんからのたらこパスタと作ってみました」と2枚の料理の写真を投稿しました。





そして、「日本のようなもっちりとしたお米がなかなかなくて麺続きですが、それでも和テイストはほっと喜びが湧いてきます緑茶もなんて美味しいのでしょう」と少しでも日本を感じて安心していることを吐露しました。











さらに「もうひと頑張りしよう…とリセットされるよう」「日本に生まれて良かった」と明かし、「Green tea refreshes the body and clears the mind(緑茶は体をリフレッシュし心を澄ませてくれる)」と英語でつづりました。















【担当:芸能情報ステーション】