琉球vs宮崎 スタメン発表
[4.20 J3第10節](沖縄県陸)
※17:00開始
主審:植松健太朗
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 16 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 4 藤春廣輝
DF 14 鈴木順也
DF 15 荒木遼太
MF 10 富所悠
MF 17 永長鷹虎
MF 18 平松昇
MF 20 永井颯太
MF 24 佐藤祐太
FW 39 庵原篤人
控え
GK 33 小澤章人
MF 7 茂木駿佑
MF 8 岩渕良太
MF 13 岩本翔
MF 28 津覇実樹
MF 32 成田安里
FW 19 佐藤未勇
FW 23 曽田一騎
FW 89 高木大輔
監督
金鍾成
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 32 イ・チュンウォン
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
DF 39 下川陽太
MF 10 井上怜
MF 20 阿野真拓
MF 34 河合駿樹
MF 47 奥村晃司
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 55 青木心
DF 25 横窪皇太
DF 45 田中誠太郎
MF 5 加藤匠人
MF 6 大熊健太
MF 13 中野桂太
FW 18 吉澤柊
FW 27 渡邊星来
FW 40 安藤陸登
監督
大熊裕司
※17:00開始
主審:植松健太朗
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 16 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 4 藤春廣輝
DF 14 鈴木順也
DF 15 荒木遼太
MF 10 富所悠
MF 17 永長鷹虎
MF 18 平松昇
MF 20 永井颯太
MF 24 佐藤祐太
FW 39 庵原篤人
控え
GK 33 小澤章人
MF 7 茂木駿佑
MF 8 岩渕良太
MF 13 岩本翔
MF 28 津覇実樹
MF 32 成田安里
FW 23 曽田一騎
FW 89 高木大輔
監督
金鍾成
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 32 イ・チュンウォン
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
DF 39 下川陽太
MF 10 井上怜
MF 20 阿野真拓
MF 34 河合駿樹
MF 47 奥村晃司
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 55 青木心
DF 25 横窪皇太
DF 45 田中誠太郎
MF 5 加藤匠人
MF 6 大熊健太
MF 13 中野桂太
FW 18 吉澤柊
FW 27 渡邊星来
FW 40 安藤陸登
監督
大熊裕司