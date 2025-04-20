常葉大菊川 掛川西 聖隷クリストファー 静岡など夏の大会シード16校が決まる【春季高校野球静岡県大会2回戦速報】
第72回春季高校野球静岡県大会が4月19、20日に1、2回戦が計24試合が行われ、2025年春センバツ出場の常葉大菊川や2024年夏の代表校掛川西、同準優勝の聖隷クリストファー、同ベスト4の静岡、加藤学園など、計16校が夏の静岡大会のシード校に決まりました。3回戦は4月26日に静岡県内3球場で行われる予定です。
【4月20日】＜2回戦＞
⚾ちゅ～るスタジアム清水＜2回戦＞ 東海大静岡翔洋3-0富士市立 御殿場西2-1浜松日体
⚾草薙球場＜2回戦＞ 静岡5-0浜松城北工 島田樟誠4-1袋井
⚾磐田球場＜2回戦＞ 加藤学園3-0浜松工 磐田南7-0静岡学園
【4月19日】⚾あしたか球場 ＜1回戦＞ 静岡学園7-3三島南 加藤学園8-0島田工(7回コールド) ＜2回戦＞ 富士8-1浜松北(8回コールド)
⚾ちゅ～るスタジアム清水＜1回戦＞ 静清8-0浜松南(7回コールド) 聖隷クリストファー7-2知徳 ＜2回戦＞ 浜松湖北8-2藤枝東
⚾草薙球場＜1回戦＞ 掛川東8-1科学技術(7回コールド) 袋井3-1誠恵 ＜2回戦＞ 静岡商6-3磐田西
⚾掛川球場＜2回戦＞ 常葉大菊川11-1沼津商(6回コールド) 掛川西2-0御殿場南
⚾磐田球場＜1回戦＞ 富士市立6-2磐田東 浜松城北工2-1星陵(延長10回タイブレーク) ＜2回戦＞ 浜名11-8富士東
⚾浜松球場＜1回戦＞ 浜松日体1-0清水東 ＜2回戦＞ 浜松商4-1駿河総合