第72回春季高校野球静岡県大会が4月19、20日に1、2回戦が計24試合が行われ、2025年春センバツ出場の常葉大菊川や2024年夏の代表校掛川西、同準優勝の聖隷クリストファー、同ベスト4の静岡、加藤学園など、計16校が夏の静岡大会のシード校に決まりました。3回戦は4月26日に静岡県内3球場で行われる予定です。

【4月20日】

＜2回戦＞

⚾あしたか球場

桐陽8-0掛川東(7回コールド)

日大三島7-3静清

⚾ちゅ～るスタジアム清水

＜2回戦＞

東海大静岡翔洋3-0富士市立

御殿場西2-1浜松日体

⚾草薙球場

＜2回戦＞

静岡5-0浜松城北工

島田樟誠4-1袋井

⚾磐田球場

＜2回戦＞

加藤学園3-0浜松工

磐田南7-0静岡学園

【4月19日】

⚾あしたか球場

＜1回戦＞

静岡学園7-3三島南

加藤学園8-0島田工(7回コールド)

＜2回戦＞

富士8-1浜松北(8回コールド)

⚾ちゅ～るスタジアム清水

＜1回戦＞

静清8-0浜松南(7回コールド)

聖隷クリストファー7-2知徳

＜2回戦＞

浜松湖北8-2藤枝東

⚾草薙球場

＜1回戦＞

掛川東8-1科学技術(7回コールド)

袋井3-1誠恵

＜2回戦＞

静岡商6-3磐田西

⚾掛川球場

＜2回戦＞

常葉大菊川11-1沼津商(6回コールド)

掛川西2-0御殿場南

⚾磐田球場

＜1回戦＞

富士市立6-2磐田東

浜松城北工2-1星陵(延長10回タイブレーク)

＜2回戦＞

浜名11-8富士東

⚾浜松球場

＜1回戦＞

浜松日体1-0清水東

＜2回戦＞

浜松商4-1駿河総合