C大阪vsFC東京 スタメン発表
[4.20 J1第11節](ヨドコウ)
※15:00開始
主審:山本雄大
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 3 進藤亮佑
DF 6 登里享平
DF 16 奥田勇斗
DF 33 西尾隆矢
MF 10 田中駿汰
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 13 中島元彦
MF 38 北野颯太
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 ラファエル・ハットン
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 14 舩木翔
DF 22 高橋仁胡
MF 5 喜田陽
MF 7 上門知樹
MF 8 香川真司
MF 17 阪田澪哉
MF 48 柴山昌也
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 7 安斎颯馬
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
DF 99 白井康介
MF 8 高宇洋
MF 18 橋本拳人
MF 33 俵積田晃太
MF 39 仲川輝人
MF 53 北原槙
FW 16 佐藤恵允
控え
GK 13 波多野豪
DF 4 木本恭生
DF 5 長友佑都
MF 10 東慶悟
MF 27 常盤亨太
MF 37 小泉慶
FW 19 マルセロ・ヒアン
FW 28 野澤零温
FW 98 エヴェルトン・ガウディーノ
監督
松橋力蔵
※15:00開始
主審:山本雄大
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 3 進藤亮佑
DF 6 登里享平
DF 16 奥田勇斗
DF 33 西尾隆矢
MF 10 田中駿汰
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 13 中島元彦
MF 38 北野颯太
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 ラファエル・ハットン
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 14 舩木翔
DF 22 高橋仁胡
MF 7 上門知樹
MF 8 香川真司
MF 17 阪田澪哉
MF 48 柴山昌也
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 7 安斎颯馬
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
DF 99 白井康介
MF 8 高宇洋
MF 18 橋本拳人
MF 33 俵積田晃太
MF 39 仲川輝人
MF 53 北原槙
FW 16 佐藤恵允
控え
GK 13 波多野豪
DF 4 木本恭生
DF 5 長友佑都
MF 10 東慶悟
MF 27 常盤亨太
MF 37 小泉慶
FW 19 マルセロ・ヒアン
FW 28 野澤零温
FW 98 エヴェルトン・ガウディーノ
監督
松橋力蔵