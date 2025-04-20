清水vs福岡 スタメン発表
[4.20 J1第11節](アイスタ)
※14:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[清水エスパルス]
先発
GK 1 沖悠哉
DF 3 高橋祐治
DF 4 蓮川壮大
DF 28 吉田豊
MF 5 北爪健吾
MF 7 カピシャーバ
MF 19 松崎快
MF 33 乾貴士
MF 36 宇野禅斗
MF 98 マテウス・ブエノ
FW 23 北川航也
控え
GK 71 猪越優惟
DF 14 山原怜音
DF 41 羽田健人
MF 11 中原輝
MF 17 弓場将輝
MF 21 矢島慎也
MF 55 西原源樹
FW 29 アフメド・アフメドフ
FW 99 ドウグラス・タンキ
監督
秋葉忠宏
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 20 安藤智哉
DF 29 前嶋洋太
DF 37 田代雅也
DF 77 志知孝明
MF 8 紺野和也
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 22 藤本一輝
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 1 永石拓海
DF 3 奈良竜樹
DF 5 上島拓巳
DF 47 橋本悠
MF 6 重見柾斗
MF 7 金森健志
MF 15 秋野央樹
FW 17 ウェリントン
FW 18 岩崎悠人
監督
金明輝
※14:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[清水エスパルス]
先発
GK 1 沖悠哉
DF 3 高橋祐治
DF 4 蓮川壮大
DF 28 吉田豊
MF 5 北爪健吾
MF 7 カピシャーバ
MF 19 松崎快
MF 33 乾貴士
MF 36 宇野禅斗
MF 98 マテウス・ブエノ
FW 23 北川航也
控え
GK 71 猪越優惟
DF 14 山原怜音
DF 41 羽田健人
MF 11 中原輝
MF 17 弓場将輝
MF 55 西原源樹
FW 29 アフメド・アフメドフ
FW 99 ドウグラス・タンキ
監督
秋葉忠宏
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 20 安藤智哉
DF 29 前嶋洋太
DF 37 田代雅也
DF 77 志知孝明
MF 8 紺野和也
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 22 藤本一輝
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 1 永石拓海
DF 3 奈良竜樹
DF 5 上島拓巳
DF 47 橋本悠
MF 6 重見柾斗
MF 7 金森健志
MF 15 秋野央樹
FW 17 ウェリントン
FW 18 岩崎悠人
監督
金明輝