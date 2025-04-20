名古屋vs広島 スタメン発表
[4.20 J1第11節](豊田ス)
※14:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 2 野上結貴
DF 6 河面旺成
DF 20 三國ケネディエブス
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 10 マテウス・カストロ
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 55 徳元悠平
FW 18 永井謙佑
控え
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 3 佐藤瑶大
DF 44 森壮一朗
MF 9 浅野雄也
MF 17 内田宅哉
MF 30 杉浦駿吾
MF 33 菊地泰智
MF 41 小野雅史
MF 70 原輝綺
監督
長谷川健太
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 14 田中聡
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 39 中村草太
MF 51 加藤陸次樹
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
MF 18 菅大輝
MF 20 井上潮音
MF 32 越道草太
MF 40 小原基樹
FW 27 イヨハ理ヘンリー
FW 36 井上愛簾
FW 41 前田直輝
監督
ミヒャエル・スキッベ
※14:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 2 野上結貴
DF 6 河面旺成
DF 20 三國ケネディエブス
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 10 マテウス・カストロ
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 55 徳元悠平
FW 18 永井謙佑
控え
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 3 佐藤瑶大
DF 44 森壮一朗
MF 17 内田宅哉
MF 30 杉浦駿吾
MF 33 菊地泰智
MF 41 小野雅史
MF 70 原輝綺
監督
長谷川健太
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 14 田中聡
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 39 中村草太
MF 51 加藤陸次樹
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
MF 18 菅大輝
MF 20 井上潮音
MF 32 越道草太
MF 40 小原基樹
FW 27 イヨハ理ヘンリー
FW 36 井上愛簾
FW 41 前田直輝
監督
ミヒャエル・スキッベ