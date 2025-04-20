[4.20 J1第11節](豊田ス)

※14:00開始

主審:岡部拓人

<出場メンバー>

[名古屋グランパス]

先発

GK 1 シュミット・ダニエル

DF 2 野上結貴

DF 6 河面旺成

DF 20 三國ケネディエブス

MF 7 和泉竜司

MF 8 椎橋慧也

MF 10 マテウス・カストロ

MF 14 森島司

MF 15 稲垣祥

MF 55 徳元悠平

FW 18 永井謙佑

控え

GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾

DF 3 佐藤瑶大

DF 44 森壮一朗

MF 9 浅野雄也

MF 17 内田宅哉

MF 30 杉浦駿吾

MF 33 菊地泰智

MF 41 小野雅史

MF 70 原輝綺

監督

長谷川健太

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 4 荒木隼人

DF 19 佐々木翔

DF 33 塩谷司

MF 6 川辺駿

MF 14 田中聡

MF 15 中野就斗

MF 24 東俊希

MF 39 中村草太

MF 51 加藤陸次樹

FW 9 ジャーメイン良

控え

GK 26 チョン・ミンギ

DF 3 山崎大地

MF 18 菅大輝

MF 20 井上潮音

MF 32 越道草太

MF 40 小原基樹

FW 27 イヨハ理ヘンリー

FW 36 井上愛簾

FW 41 前田直輝

監督

ミヒャエル・スキッベ