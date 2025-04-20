¹âÃÏÍ¥¸ã¡¢Æóµé¾®·¿Á¥ÇõÁà½Ä»ÎÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡¡ÆâÂ¼¡õ¼ãÎÓ¤ò¾è¤»¤Æ¡È½é½Ð¹Ò¡É¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×
¡¡20ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥¹¥¯¡¼¥ë³×Ì¿¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢5Ç¯¤Ö¤ê10²óÌÜ¤È¤Ê¤ë½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤òÆÏ¤±¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢SixTONES¤Î¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬Æóµé¾®·¿Á¥ÇõÁà½Ä»ÎÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¾Ð´é¤ÇÁà½Ä¡ª¹âÃÏÍ¥¸ã¡¢Æóµé¾®·¿Á¥ÇõÁà½Ä»ÎÌÈµö¤ò¼èÆÀ
¡¡¹âÃÏ¥Á¡¼¥à¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡¢¼ãÎÓÀµ¶³¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Á¥¤Ë¾è¤Ã¤¿¹âÃÏ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡Ö¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡ª¤³¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Æóµé¾®·¿Á¥ÇõÁà½Ä»ÎÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£¼Âµ»4»þ´Ö¡¢³Ø²Ê12»þ´Ö¤ò·Ð¤Æ¤Î¼èÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö5Ç¯¤Ö¤ê¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ê¤ó¤Ç¡×¤Èµ¤¹ç¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¹âÃÏ¤Ë¡¢ÆâÂ¼¤ÈÆâÂ¼¤â¡Ö±é¼Ô¤¬Áà½Ä¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÂ¼¤¬¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡Ä¡×¤ÈÇ°¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¶½Ð¹Ò¡£¹âÃÏ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î½Ð¹Ò¤Ç¡¢ÆâÂ¼¤µ¤ó¤È¼ãÎÓ¤µ¤ó¾è¤»¤ë¤Ã¤Æ¡×¤È¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÅÓÃæ¤ÇÂ®ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢ÆâÂ¼¤«¤é¡ÖÂ®¤¤¡ª¸Ð¤ò¤¢¤Ê¤É¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¡ª¤ä¤á¤í¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¹âÃÏ¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ã¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÌÈµö¤È¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¾Ð´é¤ÇÁà½Ä¡ª¹âÃÏÍ¥¸ã¡¢Æóµé¾®·¿Á¥ÇõÁà½Ä»ÎÌÈµö¤ò¼èÆÀ
¡¡¹âÃÏ¥Á¡¼¥à¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡¢¼ãÎÓÀµ¶³¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Á¥¤Ë¾è¤Ã¤¿¹âÃÏ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡Ö¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡ª¤³¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Æóµé¾®·¿Á¥ÇõÁà½Ä»ÎÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£¼Âµ»4»þ´Ö¡¢³Ø²Ê12»þ´Ö¤ò·Ð¤Æ¤Î¼èÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö5Ç¯¤Ö¤ê¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ê¤ó¤Ç¡×¤Èµ¤¹ç¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¹âÃÏ¤Ë¡¢ÆâÂ¼¤ÈÆâÂ¼¤â¡Ö±é¼Ô¤¬Áà½Ä¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÂ¼¤¬¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡Ä¡×¤ÈÇ°¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¶½Ð¹Ò¡£¹âÃÏ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î½Ð¹Ò¤Ç¡¢ÆâÂ¼¤µ¤ó¤È¼ãÎÓ¤µ¤ó¾è¤»¤ë¤Ã¤Æ¡×¤È¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÅÓÃæ¤ÇÂ®ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢ÆâÂ¼¤«¤é¡ÖÂ®¤¤¡ª¸Ð¤ò¤¢¤Ê¤É¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¡ª¤ä¤á¤í¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¹âÃÏ¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ã¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÌÈµö¤È¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£