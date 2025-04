スイス代表のベテランMFは今夏移籍を決断する可能性がある。



『Sky Sport』のパトリック・バーガー氏によると、バイヤー・レヴァークーゼンに所属する32歳のスイス代表MFグラニト・ジャカは今夏の移籍市場でガラタサライ移籍の可能性があるという。



母国スイスの名門FCバーゼルの下部組織出身であるジャカは2010年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、2012年7月にはボルシアMGに移籍。ブンデスリーガで結果を残した同選手は2016年7月にはアーセナルへのステップアップを果たしており、アーセナルでは公式戦通算297試合に出場するなど7年間主力として活躍していた。その後の2023年7月に加入したレヴァークーゼンでも存在感を見せており、今季もリーグ戦29試合に先発出場、UEFAチャンピオンズリーグでも10試合に出場するなど躍動している。





