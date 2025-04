テスラのCybertruckが想像以上に売れていないことが明らかになりました。報道によると、テスラはCybertruckの在庫を抱えており、大幅な値下げが行われているだけでなく、さらなる在庫の蓄積を回避するために生産の抑制が行われているそうです。Tesla Cybertruck is in crisis: new discounts and throttling down production | Electrek

https://electrek.co/2025/04/17/tesla-tsla-cybertruck-discount-throttles-down-production-amid-crisis/Tesla’s Cybertruck is getting deeper discounts and production cuts | The Vergehttps://www.theverge.com/news/652164/tesla-cybertruck-discounts-production-cuts-2024-foundation-seriesテスラのCEOであるイーロン・マスク氏は、2023年後半にCybertruckを発売する際、この車両の販売台数は2025年に年間25万台に達すると主張しました。しかし、2025年時点でCybertruckの年間販売台数はわずか2万5000台程度と推計されています。2025年4月初頭にはテスラがCybertruckの在庫を2400台も抱えており、その価値は2億ドル(約280億円)以上であることが報じられました。テスラは300億円分のCybertruckの在庫を抱えている - GIGAZINEテスラが抱えるCybertruckの在庫の多くは連邦税額控除の対象外となる2024年モデルで、中にはテスラが2024年10月に生産を中止したファウンデーションシリーズも含まれます。つまり、テスラは半年以上前に生産したCybertruckの在庫を保有していることになるとElectrekは指摘しました。さらに、テスラはCybertruckの在庫に大幅な割引を提供していることも明らかになっています。割引額は最大1万ドル(約140万円)で、平均は税額控除を上回る8000ドル(約110万円)程度です。大幅な割引を行っているにもかかわらず、テスラは2025年4月からCybertruckの在庫をわずか100台ほどしか減らすことができていないとも指摘されています。なお、割引が実施されているCybertruckの中には、試乗用に使用されてきた中古のデモ車も含まれているそうです。さらに、Business Insiderの報道によると、テスラはアメリカ・テキサス州にあるギガファクトリーでのCybertruckの生産を削減していることも明らかになっています。Business Insiderの取材に応じたテスラの従業員によると、同社はCybertruckの生産チームを縮小し、当初の生産能力のほんの一部しか稼働していないそうです。なお、テスラはCybertruckの生産チームの従業員をモデルYの生産チームに異動させている模様。ただし、テスラの2025年第1四半期の収支報告書によると、モデルYの販売台数は前年比で減少しています。あるテスラ従業員は「まるで人を排除しているような気がします。駐車場はどんどん空いていくばかりです」と語っており、ギガファクトリーで人員削減が進んでいることを示唆しています。なお、テスラは需要減退による過剰在庫の蓄積を避けるため、全工場を約60%の稼働率で稼働させていることが報じられています。テスラは需要を高めるために、Cybertruckの新モデル(RWD)を発売しましたが、多くの重要な機能が削除されたため、顧客からは不評です。Cybertruckの売れ行きが思わしくない点について、Electrekの読者からは「Cybertruckは発表当初の販売価格よりも大幅に高額で販売されており、発売後に複数回のリコールが行われたことなどを考慮すると、Cybertruckが失敗した理由を理解するのにロケット科学者のような頭脳は必要ありません。現時点でテスラに同情する気持ちは全くなく、従業員はマスク氏の無謀な経営を許し続けている取締役会よりも、もっと良い待遇を受けるに値します」という声が上がっています。テスラのCybertruckがアクセルペダルの不具合でリコール、これまで出荷されたすべてのCybertruckが対象に - GIGAZINEなお、Electrekは「CybertruckのRWDは明らかに苦肉の策で、これがうまくいくとは思えません。テスラは今、生産をさらに縮小しており、これは新型モデルが効果を発揮しなかったことを裏付けています」と指摘しました。