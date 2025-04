「スター・ウォーズ：ビジョンズ」Volume 3、10月29日配信発表 ─ 「九人目のジェダイ」神山健治総監督でシリーズ化新決定

日本で制作される『スター・ウォーズ』のアニメーションシリーズ最新作「スター・ウォーズ:ビジョンズ」Volume 3が、2025年10月29日ににて配信開始となることが発表された。日本で開催の「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」ステージで告知された。

あわせて、Volume 3では「The Duel」、 「村の花嫁」、「九人目のジェダイ」はそれぞれ続編が描かれることと、「九人目のジェダイ」は神山健治総監督で2026年にシリーズ化を果たすことも明らかにされた。

半数以上が海外のスター・ウォーズ・ファンとなる熱狂のステージでは、「スター・ウォーズ:ビジョンズ」Volume 3の各エピソードを手がけるクリエイターが変わるがわる登壇。それぞれ初出しとなるコンセプトアートや映像と共に概要を紹介し、海外ファンを沸かせた。

神風動画+ANIMA「The Duel: Payback」

浪人は前作の後も戦いを続けており、新たにグランドマスターと呼ばれる半サイボーグ人間が登場。浪人に因縁を持っている。立ち向かうため、浪人は「姐さん」と手を組むことに。

公開されたコンセプトアートは、『スカイウォーカーの夜明け』にも登場したバブフリックの種族であるアンゼランのヤクザの親子。体が小さいのでウーキーに手伝ってもらい移動する。他、『新たなる希望』カンティーナ酒場にいたエイリアンから着想を受けたカマキリのような種族のハック(Huk)や、AT-ATのような新たなウォーカー、AK-BKも紹介された。

監督:水野貴信

キャラクターデザイン:岡崎能士

キネマシトラス「The Lost Ones(邦題:彷徨う者たち)」

「村の花嫁」の続編。エフ(F)のその後、未来に関わる子どもたちが描かれる。「何かが出てくるが、それは内緒」。

監督:垪和等

プロダクション I.G「The Ninth Jedi: Child of Hope」

「九人目のジェダイ」の続編。神山健治はシリーズ版を務めるため、Production I.Gの塩谷直義が手がける。父を探すカーラの物語。塩谷が脚本も担当。戦争に巻き込まれた人々が描かれ、旅をするカーラにある出会いが起こる。彼女が「一生忘れない物語」をテーマに置くことを念頭に、「戦うというより、守ることが描かれる」と塩谷。

監督・脚本:塩谷直義

キネマシトラス「ユコの宝物」

甘ったれのユコと、お世話ドロイドとして共にくらすクマのようなビリーが事件に巻き込まれていく。ビリーは包容力がありキュートな存在で、孤児である孤独な主人公が一緒にいて安心できるようなキャラクターに。コンセプトアートが公開されると、会場では大反響。本編からの特別映像では、タトゥイーンのモス・アイズリーでスピーダーに乗ってクラッシュするユコを助けるビリーの様子が描かれた。会場からは「Oh my god!」「Kawaii!」と絶賛された。

監督:橘正紀

トリガー「The Smuggler」

前作『The Elder』とは異なる新たな物語。主人公は密輸業者の「シタ」で、衣装デザインはハン・ソロから影響を受けている。新しい惑星が舞台となり、文化や街のデザインも新設計された。作品はすでに完成している。

監督:大塚雅彦

WIT Studio「The Bounty Hunters」

賞金稼ぎのセブンとドロイドのIV-A4コンビを描く。IV-A4は変形もするという。怪しい実業家から仕事を依頼され、不思議な事件に巻き込まれるアクション活劇。

監督:山元隼一

プロジェクトスタジオQ「 The Song of Four Wings」邦題:「四枚羽の詩」

四枚羽ということで、X-ウィングに関連する要素が描かれる。主人公は主人公はプリンセスで、R2ユニットのような秘密を持つドロイドが登場。『スター・ウォーズ』オリジナル三部作で特殊効果を手がけたジョー・ジョンストンのエッセンスを参考にしたメカが多数登場する。作曲は日本の著名な音楽家、テイ・トウワが参加している。

監督:小林浩康

作曲:テイ・トウワ

ポリゴン・ピクチュアズ「The Bird of Paradise(邦題:極楽鳥の花)」

誰も見たことがないスター・ウォーズを目指した。ジョージ・ルーカスがジョセフ・キャンベルの神話を参考にしたように、日本の古い神話がモチーフ。祈りや、内なる心との語りをテーマにした。

主人公はナキメで、コンセプトアートではダークサイド版も披露。物語の中で盲目になり、現実の世界、精神的な世界、盲目の世界を行き来する。フォースをビジュアライズするコンセプトに挑む。御神木も登場し、日本的な精神が描かれる。

監督:吉平直弘

デイヴィッドプロダクション「Black」

監督・脚本の大平晋也に代わって、共同プロデューサーのジェイコブ・エアーズが登壇し日本語でプレゼンテーション。描かれるのはストームトルーパーで、「芸術家として、黒い背景に乗る白いシルエットが魅力的だった」「モブキャラクターであるトルーパーの人生が気になった。フォースを持たない人々を描きたい」とのコンセプト。披露された映像では、『新たなる希望』トレンチ・ランが舞台と思われる戦いでのタイファイターのパイロットなどが独特の映像と共に描かれていた。

監督:大平晋也

共同プロデューサー:ジェイコブ・エアーズ

スター・ウォーズ:ビジョン プレゼンツ「九人目のジェダイ」

プロダクションI.G.制作の「九人目のジェダイ」がシリーズ化されるとのサプライズ発表。総監督を神山健治が手がける。父を探すカーラの旅の続きが描かれ、彼女のライトセーバーについても新たに明かされるという。「ビジョンズ」初の連続シリーズとして期待。「VOLUME3」配信のあと、2026年の登場予定。

「スター・ウォーズ:ビジョンズ」Volume 3は、2025年10月29日にディズニープラスにて配信開始