DeNAは20日、8月5日〜7日の広島戦で開催する『YOKOHAMASTAR☆NIGHT 2025 Supported by 横浜銀行』において、チーム、そして来場者に着用してもらうスペシャルユニフォームのデザインが決定したことを発表した。

今年のイベントテーマは、「横浜藍」。勝色(かちいろ)と呼ばれ、かつて武将たちが戦いに挑む際に身に纏ったという藍色と「YOKOHAMA BLUE」をかけ合わせたカラーを「横浜藍」と名付けた。

イベントテーマを表現するため、「横浜藍」をスペシャルユニフォームのベースとしても使用しており、デザインには日本の伝統文化である藍染を採用。実際の藍染(佐官技法)をデータ化し、プリントしたデザインとなっている。藍染(佐官技法)は神奈川県藤沢市出身の藍左師、守谷玲太さんに担当してもらった。

▼ トレバー・バウアー選手 コメント

「I thought it’s a very cool and unique jersey. I’m really excited to pitch in it! I’m also looking forward to

meet the fans wearing it too!とてもユニークでカッコいいユニフォームだと思いました。このユニフォームを着用して投げるのが楽しみです!このユニフォームを着用したベイスターズファンの方々とお会いできることも楽しみにしています!」



▼ 筒香嘉智選手 コメント

「横浜への愛と勝利への強い想いが込められた『横浜藍』デザインがとても気に入っています!当日、横浜藍で染まる横浜スタジアムがとても楽しみです!勝利に貢献できるよう全力で頑張ります!」