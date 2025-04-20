松本vs栃木C スタメン発表
[4.20 J3第10節](サンアル)
※14:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 27 二ノ宮慈洋
DF 36 松村厳
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 17 山本龍平
MF 18 大橋尚志
MF 22 佐相壱明
MF 24 小川大貴
FW 42 田中想来
控え
GK 33 キム・ジュンヒョン
DF 16 宮部大己
DF 40 樋口大輝
DF 49 本間ジャスティン
MF 13 石山青空
MF 30 國分龍司
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 11 浅川隼人
監督
早川知伸
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 5 奥井諒
DF 15 佐藤喜生
DF 22 鈴木裕斗
DF 28 小西慶太郎
MF 10 岡庭裕貴
MF 14 関野元弥
MF 20 土佐陸翼
FW 7 鈴木隆雅
FW 77 田中パウロ淳一
FW 99 平岡将豪
控え
GK 1 原田欽庸
DF 2 カルロス・エドゥアルド
DF 33 乾貴哉
MF 8 森俊貴
MF 16 加藤丈
MF 26 宇都木峻
FW 17 藤原拓海
FW 40 鈴木国友
FW 90 ピーター・ウタカ
監督
今矢直城
※14:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 27 二ノ宮慈洋
DF 36 松村厳
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 17 山本龍平
MF 18 大橋尚志
MF 22 佐相壱明
MF 24 小川大貴
FW 42 田中想来
控え
GK 33 キム・ジュンヒョン
DF 16 宮部大己
DF 40 樋口大輝
DF 49 本間ジャスティン
MF 30 國分龍司
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 11 浅川隼人
監督
早川知伸
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 5 奥井諒
DF 15 佐藤喜生
DF 22 鈴木裕斗
DF 28 小西慶太郎
MF 10 岡庭裕貴
MF 14 関野元弥
MF 20 土佐陸翼
FW 7 鈴木隆雅
FW 77 田中パウロ淳一
FW 99 平岡将豪
控え
GK 1 原田欽庸
DF 2 カルロス・エドゥアルド
DF 33 乾貴哉
MF 8 森俊貴
MF 16 加藤丈
MF 26 宇都木峻
FW 17 藤原拓海
FW 40 鈴木国友
FW 90 ピーター・ウタカ
監督
今矢直城